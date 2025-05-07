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    Куда ведет ненависть украинцев к Зеленскому
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов
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    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы
    Российские войска освободили Липовое в ДНР
    В Ватикане начались выборы нового Папы Римского конклавом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    12 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 19:54 • Новости дня

    Орбан назвал скандалом планы ЕС по военной поддержке Украины

    Орбан раскритиковал заявление фон дер Ляйен о помощи Украине оружием

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился инициативой Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандалом заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины, передает RT на русском.

    В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан отметил: «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!»

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу. По ее словам, Еврокомиссия намерена активнее поддерживать Киев, включая поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров. Премьер также сообщил, что вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы. Он также назвал Украину дополнительной обузой для Евросоюза в случае ее принятия.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    7 мая 2025, 15:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены места запуска БПЛА и объекты инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM, два снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 524 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 беспилотников, 605 ЗРК, 23 205 танков и других бронемашин, 1559 боевых машин РСЗО, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 127 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ. Днем ранее также сообщалось, что ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс высказался против предлагаемого Украиной 30-дневного перемирия
    Вэнс высказался против предлагаемого Украиной 30-дневного перемирия
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

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    6 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

    Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

    Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

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    6 мая 2025, 23:24 • Новости дня
    Украина попыталась сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел успешно, несмотря на попытки помешать мероприятию со стороны Украины и европейских стран, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в Telegram, что концерт прошел с аншлагом. По его словам, зал, вмещающий 1,8 тыс. человек, был переполнен, и многим гостям не хватило мест. Полянский отметил, что праздничное настроение поддерживали как сотрудники ООН, так и многочисленные российские соотечественники, пришедшие на мероприятие семьями.

    «И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявлял, что в кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совбеза. Украинская делегация ставит своих западных покровителей в неловкое положение.

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