Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия

Орбан: Украина – это не дополнительная ценность, это обуза для ЕС

Tекст: Ирма Каплан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на реплики немецкого политика и лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который заявил о том, что венгры пользуются поддержкой ЕС много лет, в том числе благодаря украинцам.

Орбан в ответ и написал свои соображения немцу в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он напомнил, что Венгрия была принята в Европейский союз, потому что несла пользу государствам-членам. Это была выгодная сделка, в том числе для Германии.

«Присоединение Украины – это не очень хорошая сделка. Украина – это не дополнительная ценность, это обуза», – написал Орбан.

Венгерский премьер назвал огромной ошибкой отправку на Украину европейских денег вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, переживающей не лучшие времена.

«Европейским лидерам уже пора начать представлять интересы своих, европейских народов, герр Вебер», – резюмировал пост Орбан.

Утром во вторник Манфред Вебер провел пресс-конференцию, на которой высказывался о непременной и необходимой поддержке Украины, важности дружелюбия между странами ЕС, сообщил портал Mandiner.

«Венгры пользуются поддержкой ЕС в течение 20 лет, в том числе и благодаря украинцам. Украина находится в неплохом положении. <...> Я надеюсь, что Венгрия и венгерское правительство понимают, что в конечном счете для нас будет лучше сотрудничать в рамках ЕС, если мы будем друзьями», – сказал немецкий политик, намекая на регулярный голос Венгрии против инициатив ЕС в адрес Украины.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

В конце апреля Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, он заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.