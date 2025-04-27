Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.
Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от военных методов разрешения украинского кризиса. В сообщении в X (бывший Twitter, заблокирована в России) Орбан заявил: «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную стратегию войны», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации на Украине переход к мирному урегулированию.
25 апреля венгерский премьер выступил с аналогичными заявлениями в эфире радио Kossuth. Тогда Орбан также выразил уверенность, что поиск ЕС мирного решения украинского конфликта представляет собой лишь вопрос времени.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.