Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы

Tекст: Анастасия Куликова

Переговоры по украинскому урегулированию, запланированные в Лондоне на уровне министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины, отменены. Как сообщили в британском МИД, теперь встреча пройдет на уровне экспертов. О возможном понижении статуса консультаций ранее сообщал телеканал Sky News.

Такое решение было принято на фоне отмены визита в Лондон Марко Рубио и Стива Уиткоффа. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс объяснила решение главы ведомства плотным графиком. «Это заявление не касается встреч. Это заявление о технических проблемах в его расписании», – заверила она, уточнив, что американскую делегацию будет представлять Кит Келлог.

Однако газета The New York Times считает, что дело не только в графике Рубио. Издание обратило внимание, что госсекретарь отменил поездку после заявления Владимира Зеленского о Крыме. Признание региона российским – одно из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, отмечает NYT. Однако Зеленский отверг это условие. «Не о чем говорить. Это вне нашей конституции», – сказал он.

Любопытно, что 17 апреля в Париже состоялась аналогичная встреча представителей США, европейских стран и Украины. В ходе нее американская сторона представила план по разрешению конфликта. Тогда во Франции сильно обрадовались тому, что европейцев вернули за стол переговоров. Однако теперь Financial Times пишет о «сокрушительном разочаровании» Европы.

Как отмечает издание, отказ Рубио и Уиткоффа от участия в лондонских переговорах говорит о том, что реальные обсуждения ведутся в другом месте. Газета напоминает: спецпосланник Трампа планирует посетить Москву до конца этой недели. Это будет четвертый его визит в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.

Между тем глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что встреча была отложена по инициативе Киева. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что такое развитие событий неудивительно, так как после заявлений Зеленского США, вероятно, признали переговоры бессмысленными.

Сенатор подчеркнул, что позиция Киева исключает возможность мирного урегулирования конфликта, и призвал администрацию Трампа сделать соответствующие выводы. «Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление президента США к миру – не более чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением», – написал Пушков.

В схожем ключе высказался и заместитель спикера Совфеда Константин Косачев. По его мнению, отмена встречи показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев». Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

«Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор.

В экспертной среде соглашаются с парламентариями: слова Зеленского о Крыме и попытки Европы переиграть мирный процесс стали последней каплей для американцев. «Иерархия в переговорной команде Вашингтона сложилась таким образом, что одной из ключевых фигур выступает Стив Уиткофф. Он, как и Марко Рубио, отказался ехать в Лондон. Белый дом, отправив на переговоры в британскую столицу Кита Келлога, понизил уровень встречи до минимума», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

Он с иронией указал, что «если бы это было возможно, то Штаты направили бы в Британию заместителя замгоссекретаря». Но «отдуваться» придется спецпосланнику Трампа по Украине.

По мнению собеседника, такое решение связано с двумя факторами. «Во-первых, на это повлияла позиция Зеленского относительно признания Крыма и, вероятно, других условий США», – допустил эксперт. «Во-вторых, я думаю, американскую сторону не привели в восторг и закулисные разговоры с европейцами. Общей реакцией на ситуацию стал отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон», – считает аналитик. На этом фоне возникает резонный вопрос о том, перейдет ли администрация Трампа к следующему шагу – воплотит ли в жизнь свою угрозу о выходе из переговорного процесса.

Если выход состоится, в фокусе внимания окажутся два момента. «Первый – каким образом будут вести себя Штаты в контексте конфликта на Украине. Ограничить передачу разведданных ВСУ окажется не такой простой задачей. Но если администрация США перестанет направлять самолеты и беспилотники-разведчики в зону конфликта, отзовет американских инструкторов, это станет сильным ходом», – полагает Дробницкий.

«Второй момент – будет ли объявлена война внутри Соединенных Штатов против украинского лобби, – продолжил американист. – При принятии бюджета Конгресс может выйти с инициативой выставить билль о поддержке Киева. Я допускаю, что возникнет угроза преодоления президентского вето. Что тогда будет делать республиканец?». Политолог также заметил, что

Москва на протяжении всего процесса переговоров всячески выражала готовность к диалогу. При таких условиях Трампу будет сложно обвинить Россию – даже если от него это потребуют – в срыве договоренностей.

В свою очередь Владимир Скачко считает, что срыв встречи в Лондоне говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. «Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил он.

«Кто бы что ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

«Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

«У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

«Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине.

По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник. «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку», – считает он.

«При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. Если же Трамп решит выйти из мирного урегулирования, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – допустил Скачко.

«Переговоры сдулись, не успев начаться»,

– пишет военкор Александр Коц. «От американцев будет Келлог, от европейцев некие высокопоставленные чиновники. Такой компанией можно только чижика съесть. В таком представительстве серьезные решения не принимаются. Келлог просто приедет выслушать, что думает Старый Свет по предложению Трампа. Вот и все», – полагает он.

Эксперт также иронично замечает: «Зеленский может записать в актив очередную перемогу – сорвал серьезные переговоры своим вчерашним словесным фонтаном». «Недержание у человека. И хорошо», – заключил аналитик.