США временно вернули европейцам самоуважение

Tекст: Дмитрий Бавырин

Визит американской делегации в Париж для переговоров с французами оказался более масштабным мероприятием, чем анонсировалось ранее. Помимо украинцев, о присутствии которых было известно, нашлось также место для британцев и немцев. А на следующей неделе примерно в том же составе эта компания планируют собраться в Лондоне.

«Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах, но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе», - радовался глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. У него действительно есть повод для радости: навязать себя в качестве участника переговоров было для европейцев некой программой-минимум. У Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас ее выполнить не получилось, а у президента Франции Эмманюэля Макрона внезапно получилось, - и теперь он долго будет этим хвастаться.

Тактика у французов была иезуитской, но изначально казалась надежной: ситуация реально обстоит так, что реализовать некоторые аспекты российско-американских договоренностей без участия европейцев не получится.

Например, Россия предварительно согласна на прекращение боевых действий в Черном море - эдакую «зерновую сделку» в новом варианте. Но лишь при условии снятии ряда санкций, включая подключение к системе SWIFT тех банков, которые заняты в сельскохозяйственном экспорте, а контроль за SWIFT находится в руках европейцев.

Для временной приостановки боевых действий также и на земле предварительных условий гораздо больше, включая отказ западных стран от поставок вооружений на Украину и от идеи разместить там «миротворцев» из НАТО, что угрожал осуществить Макрон. Возможно, для того и угрожал, чтобы его пригласили за стол и попросили этого не делать - не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта. У того скоро истекут символические сто дней в должности, и нужно предъявлять народу какие-то результаты.

Сам Трамп в то же самое время принимал в Белом доме премьер-министра Италии Джорджу Мелони - единственного лидера стран «старой Европы», с которой у него хорошие личные отношения. Его реакции на вопросы журналистов как бы дополняли новости из Парижа. Самой информативная была такая:

Вашингтон ожидает ответа Москвы на предложение о перемирии уже на этой неделе.

«От ответа и будем отталкиваться», - пообещал Трамп.

Следовательно, правы были те американские СМИ, кто заявлял, будто Белый дом назвал Кремлю в качестве крайней даты для принятия решения 20 апреля, то есть день Пасхи, которая в этом году у православных и католиков совпадает. А та встреча американцев с европейцами, которую на следующей неделе примет Лондон, будет посвящена реакции на ответ из России.

Пока стороны переговоров в Париже демонстрируют оптимизм. Что важно - все стороны, кроме украинской, но то, что демонстрирует она, как раз не важно. Загнанный в угол Киев на словах уже согласился воплощать «план Трампа», просто надеется, что воплощать ничего не придется, а вместо этого все вернется на круги своя: Запад будет поставлять оружие, а Украина противостоять России.

У Макрона встречу назвали «продуктивной» и заявили о том, что «позиции сторон удалось сблизить». У французов своеобразная картина мира и эгоистичные намерения, так что восприятие продуктивности тоже может быть локальным: вернули за один стол с серьезными людьми - уже достижение.

Однако в Госдепе тоже царят благодушные настроения, хотя визиту госсекретаря Марко Рубио в Париж (а американскую делегацию возглавил именно он) предшествовали многочисленные «утечки» и публикации в СМИ от том, что американские дипломаты смертельно устали от недоговороспособных европейцев и предпочли бы вообще не иметь с ними дел.

Теперь внешнеполитическое ведомство США официально заявляет:

«итоги консультаций с союзниками в Париже показывают, что мир на Украине возможен».

Но больше всего веры в прорыв среди переговорщиков демонстрирует тот человек, который ближе остальных как к Трампу, так и к президенту России Владимиру Путину: это спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, который уже трижды прилетал в РФ для встречи с российским лидером с глазу на глаз. Очевидно, в Париже он рассказывал о результатах последнего разговора, то есть об условиях Москвы.

Украинцы Уиткоффа ненавидят и не в силах это скрывать - регулярно заявляют, что он «распространяет пророссийские нарративы». Сам Уиткофф говорит, что стороны конфликта «на пороге чего-то большого» - и по тону понятно, что говорит он скорее о мире, чем о разрастании войны.

В свою очередь фракция «ястребов» в окружении президента США лоббирует ужесточение противостояния с Россией путем усиления санкций. Это предлагается сделать в случае, если до пасхального воскресения Москва ответит что-то вроде «на подобных условиях перемирие невозможно».

То, как поступит после этого Трамп, - продолжит ли спокойный диалог с руководством РФ или прибегнет к байденовским мерам давления, вернув конфликт с Москвой к позициям 2024 года, явно зависит от еще одного события. А именно: от того, подпишет ли Киев многострадальное соглашение о разведке и добыче редкоземов. Для Украины это откровенно грабительская «сделка», но Владимиру Зеленскому объяснили, что таков единственный способ вернуть расположение Трампа.

На фоне переговоров в Париже был подписан меморандум США-Украина о намерении все-таки заключить сделку. Сама сделка запланирована Трампом на следующий четверг. Столь малый промежуток, с одной стороны, говорит о попытках Владимира Зеленского слезть с крючка, с другой, о связи между будущей позицией Трампа и получением расписки с гарантиями того, что американцы получат долю от продажи украинских недр в качестве компенсации за прежнюю поддержку.

Хочется надеяться, в окружении Трампа есть кто-то, кто объяснит: какие бы цифры ни фигурировали в тексте сделки, даже задокументированные обещания украинцев стоят дешево. Минские соглашения тому порукой.

Кооперация с Россией, которая при ужесточении войны санкций вновь станет невозможной, способна принести США реальную прибыль. Однако не факт, что на самом деле Трамп заинтересован в прибыли, а не в мгновенном пиар-эффекте, который ему даст заключение пусть даже мертворожденной сделки.

Как бы там ни было, после общения с французами, украинцами и прочими Рубио позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову и рассказал о результатах встречи, то есть, о том, насколько Запад готов к выполнению условий Москвы и каких именно условий. Теперь, как любит говорить все тот же Рубио, «мяч на российской стороне».

Такая «развязка без развязки» с осторожными и обтекаемыми заявлениями напоминает все оглашенные итоги всех переговоров по Украине, которые прошли за последние три месяца. Но уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться - к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

Если второе, Трамп больше не сможет сваливать вину за Джо Байдена как на допустившего военное противостояние сверхдержав. Возобновление противостояния будет на его собственной совести нетерпеливого политика, которому нужен был слишком быстрый результат при врачевании конфликта, разжигавшегося на протяжении десятилетий.