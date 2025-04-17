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Трамп нацелился на завершение конфликта на Украине
США предложили контуры мира для завершения конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп нацелился на завершение конфликта на Украине, предложив долгосрочное мирное соглашение всем сторонам, включая Россию и европейских союзников, после консультаций в Париже.
Госдепартамент США заявил о намерении президента Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, сообщает ТАСС. Подробности данного заявления были озвучены в разговоре госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио передал Лаврову послание, которое американские представители также донесли до украинской и европейских делегаций в Париже.
В документе Госдепартамента указывается, что США хотят, чтобы война на Украине закончилась, и предложили контуры прочного мира. «Обнадеживающая реакция в Париже на предложения США показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения», – говорится в заявлении.
МИД РФ сообщил, что Рубио, находясь в Париже, проинформировал Лаврова о прошедших переговорах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном для устранения первопричин конфликта. Елисейский дворец также охарактеризовал встречи в Париже по этому вопросу как продуктивные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию, а Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.