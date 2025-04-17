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Лавров подтвердил готовность к работе с США по Украине
Лавров провел разговор с Рубио о сотрудничестве по украинскому кризису
Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса, обсуждая это в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.
Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества по решению украинского кризиса. Лавров подчеркнул готовность Москвы продолжать совместную работу с американскими коллегами для устранения первопричин кризиса.
В ходе телефонного разговора госсекретарь США, находящийся в Париже, сообщил Лаврову о своих встречах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Эти переговоры, как отметили в МИД РФ, были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавние обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.
Лавров и Рубио договорились поддерживать оперативную связь, особенно в свете предстоящих встреч США и европейцев с украинской стороной на следующей неделе. Это подчеркивает важность координации международных усилий для достижения стабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона и Киева заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля. Трамп также выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.