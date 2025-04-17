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Лавров узнал о контактах Рубио с Украиной во Франции
Рубио сообщил Лаврову о контактах с представителями Украины во Франции
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.
Как передает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о своих недавних контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. В разговоре также участвовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По данным МИД РФ, эти контакты были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, обсуждавшихся в недавней беседе президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Обсуждения касались вопросов двусторонних отношений и международной повестки.
В сообщении министерства подчеркивается значимость данных контактов в контексте международных консультаций. «Госсекретарь проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», – заявило министерство, отметив, что встречи прошли в рамках текущих консультаций между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе, а также заявил о намерении Вашингтона и Киева заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.