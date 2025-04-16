  • Новость часаМВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Вучич подтвердил планы посетить Москву 9 мая
    Конец коллективного Запада. Россия уничтожила миф о единстве НАТО
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин сравнил Маска с Королевым
    СВР: РФ и США следует совместно противостоять провокациям Британии и Украины
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Группа КИНО представила новый клип на песню «Звезда»
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 22:00 • Политика

    Враги России в окружении Трампа названы по именам

    Враги России в окружении Трампа названы по именам
    @ IMAGO/Oliver Contreras, Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Администрация президента США Дональда Трампа расколота на тех, кто хочет продолжать диалог с Россией в нынешнем виде, и тех, кто призывает включить режим «злого полицейского» и резко ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта. Кто эти люди?

    Глава Госдепартамента Марк Рубио и специальный представитель президента США по урегулированию на Украине Кит Келлог. Вот двое из тех, кто, по данным источников The Wall Street Journal, входит в группу «ястребов» из окружения Дональда Трампа. Они рекомендуют главе американского государства не доверять России, занять в отношениях с ней жесткую позицию и ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ в том случае, если Москва не примет предложение о приостановке боевых действий до конца апреля или начала мая.

    Изданию The Wall Street Journal в данном случае можно верить. Там тоже ошибаются, а иногда и нагло врут, но это единственная крупная газета в стране, которая ориентирована на Республиканскую партию, поэтому после смены власти ее доступ к секретам Белого дома расширился, тогда как у либеральных СМИ, наоборот, сузился: прежде «всевидящие» The Washington Post и The New York Times пережевывают какие-то сплетни.

    А главное, что это похоже на правду вне зависимости от того, есть ли у WSJ надежные «источники» или только домыслы. Если исходить из того, что группа антироссийских «ястребов» у тела Трампа существует (а она существует), и нужно назвать три фамилии, то это будут Рубио, Келлог, а также министр финансов США Скотт Бессант, который в публикации WSJ не упомянут.

    Бессант выступает за ужесточение антироссийских санкций вполне открыто. По его оценке, они могут быть жестче еще как минимум в полтора раза. «На девять из десяти баллов вместо шести из десяти, как сейчас» – это его личная математика.

    Правда, на украинского лоббиста Бессант тоже не очень похож, а теперь у него к Владимиру Зеленскому и вовсе «личное». По данным все того же WSJ, украинский головнокомандувач даже наорал на Бессанта, когда тот привез ему первый вариант «сделки по редкоземам» от Трампа и объявил, что подписать ее нужно за час.

    Что же касается 80-летнего генерал-лейтенанта Кита Келлога, то многие считали, что он станет посредником не только между Трампом и Киевом, но и между Трампом и Москвой. Однако с российской стороной в этом качестве работает Стивен Уиткофф, чей профиль деятельности – Ближний Восток, а личный статус – давний друг президента США.

    Из этого в американских СМИ родилась целая концепция, будто половинчатость назначения Келлога – это уступка Трампа Москве, которая не хотела иметь дел со старым генералом, поскольку не доверяла ему.

    В том, что касается публичных заявлений на тему конфликта, Келлог, успевший лично поучаствовать даже во вторжении во Вьетнам, раньше казался «голосом разума», но лишь на фоне администрации Джо Байдена. Именно Келлог написал план по разрешению противостояния вокруг Украины – и по его плану Трамп якобы хотел работать.

    Сейчас от того плана осталось немногое – американцы скорее ориентируются по ситуации, чем следуют инструкциям Келлога. С другой стороны, некоторые положения его плана быстро стали самоочевидными вещами, хотя для команды Байдена звучали как провокация: восстановить диалог Россия – США, отказаться от идеи возврата территорий Украине военным путем, не расходовать американские арсеналы на Киев, поменьше слушать европейцев и так далее в том же духе.

    В сравнении с каким-нибудь Блинкеном – это царь Соломон. Однако генерал холодной войны – это навсегда, бывших генералов холодной войны не бывает.

    Были все основания считать, что Келлог враждебен к России, несмотря на вежливость при подаче своих мыслей. Кроме того, у генерала особые семейные обстоятельства: дочь серьезно вовлечена в волонтерскую деятельность на Украине. В общем, «не наш это человек».

    Другое дело, что этот человек абсолютно лоялен Трампу и даже не порывается играть в самостоятельную игру – ему такие игры уже не подходят по возрасту, шеф вытащил Келлога с глубокой пенсии. Наверное, ему чисто по-человечески комфортнее работать с Киевом, сохраняя антироссийский настрой, но лучшие битвы генерала далеко позади. Он, может, и «ястреб», но не тот лоббист «ястребиной» политики, от которого исходит реальная угроза.

    А вот Марко Рубио – тот самый. И он абсолютно точно ведет собственную игру, он всегда так делал, к какой бы фракции внутри Республиканской партии не льнул. Сегодня он «трампист», позавчера был «неоконом», а это самая русофобская фракция, считающая, что Россию нужно прижать к ногтю, если США рассчитывают остаться глобальной империей.

    Рубио – политик-хамелеон, который подстраивается под обстоятельства, но ведет дело к личной пользе. Об этом вся его биография, и он, несомненно, тот самый, кто предаст Трампа первым, но сделает это только тогда, когда будет полностью уверен в успехе предприятия и в своей выгоде от предательства. Семь раз отмерит – один раз зарежет.

    Однако даже Рубио, по данным WSJ, поддерживает намерение Трампа «положить конец конфликту». Просто его и Келлога тактика в том, чтобы давить на Россию сильнее.

    Об эффективности такой тактики они оба могут спросить у Байдена. Возможно, из-за нежелания быть Байденом Трамп и придерживается «линии Уиткоффа». Тот уже трижды летал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным, и после последнего по времени вояжа продолжает демонстрировать оптимизм: процесс, мол, идет, результат будет, но важно не испортить все ссорой с Москвой (по поводу, например, санкций).

    Как о представителе фракции, оппонирующей «ястребам», об Уиткоффе пишут и американские СМИ, иногда зачисляя его в единомышленники советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца. Однако лучший союзник России в данной ситуации – это, как ни странно, Владимир Зеленский.

    Никто так не дискредитирует линию «ястребов» перед Трампом, как тот, кто называет себя президентом Украины.

    Линия с ужесточением санкций и угрозами Москве теперь собственная линия Зеленского, его надежда, источник веры в будущее. Но ведет он себя настолько вызывающе и хамски, что превращает для Трампа выбор в пользу «ястребов» в выбор в пользу того, чтобы сделать приятное неприятному человеку.

    В этом смысле у Зеленского с Уиткоффом сложился замечательный тандем. Головнокомандувач и его окружение в ежедневном режиме критикуют Уиткоффа за «пророссийские нарративы», забыв, насколько тот близок к Трампу. Тем самым Зеленский настраивает против себя даже Рубио и как будто бы должен добиться обратного – усиления аппаратных позиций «голубей» в пику «ястребам». По популярной в Рунете «теореме Тарана», украинец получает на свою голову вдвойне от тех бед, которые сулит другим.

    А если серьезно, раскол в администрации Трампа на тех, кто хочет относиться к Москве «по-байденовски», и тех, кто надеется на «разрядку», важен в основном для Америки. Настоящие союзники у России все те же, что и при Александре III – только армия и флот. Именно они сейчас творят историю, пока американцы пытаются договориться между собой, а Зеленский практикуется в макиавеллевских интригах. Допрактикуется.

    Главное
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    Экс-губернатора Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей на обороне Курской области
    ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота
    Закрыт работавший против РФ центр Госдепа США по борьбе с дезинформацией
    Адвокат Юкша: Зарезавшая отца школьница может избежать уголовной ответственности
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича

    Китай нащупал уязвимое место США

    Китай нанес удар по Boeing, который уже рекордно проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке. Пекин отказался принимать американские самолеты. Будущие потери США оценивают в десятки миллиардов долларов. Бенефициаром станут, конечно, европейские самолеты. Однако потенциальный выигрыш может получить и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%

    Несмотря на требования и угрозы главного евродипломата Каи Каллас, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет участвовать в празднованиях 80-летия Победы в Москве. Поведение лидеров Армении и Республики Сербской тоже не понравится Брюсселю. Но один политик пока оставляет Кае Каллас шанс «размочить» счет. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»

    ВСУ цепляются за последние квадратные километры, оккупированные ими в Курской области – и можно ожидать, что уже в ближайшее время эта территория будет освобождена. Каким предполагается дальнейшее движение российских частей по направлению к Сумам и как будет создаваться так нужная для безопасности приграничья буферная зона? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с отходами становится задачей британской армии

    Английский Бирмингем утопает в мусоре. Более миллиона жителей этого второго по населению города Великобритании воротят нос от зловония, которое исходит от гор отходов, накопившихся на улицах. Причина, на первый взгляд, в забастовке служб по сбору мусора, и вместо них на борьбу с мусором брошена даже британская армия. Однако реальные причины «мусорного кризиса» совсем в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............