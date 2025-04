Враги России в окружении Трампа названы по именам

Tекст: Дмитрий Бавырин

Глава Госдепартамента Марк Рубио и специальный представитель президента США по урегулированию на Украине Кит Келлог. Вот двое из тех, кто, по данным источников The Wall Street Journal, входит в группу «ястребов» из окружения Дональда Трампа. Они рекомендуют главе американского государства не доверять России, занять в отношениях с ней жесткую позицию и ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ в том случае, если Москва не примет предложение о приостановке боевых действий до конца апреля или начала мая.

Изданию The Wall Street Journal в данном случае можно верить. Там тоже ошибаются, а иногда и нагло врут, но это единственная крупная газета в стране, которая ориентирована на Республиканскую партию, поэтому после смены власти ее доступ к секретам Белого дома расширился, тогда как у либеральных СМИ, наоборот, сузился: прежде «всевидящие» The Washington Post и The New York Times пережевывают какие-то сплетни.

А главное, что это похоже на правду вне зависимости от того, есть ли у WSJ надежные «источники» или только домыслы. Если исходить из того, что группа антироссийских «ястребов» у тела Трампа существует (а она существует), и нужно назвать три фамилии, то это будут Рубио, Келлог, а также министр финансов США Скотт Бессант, который в публикации WSJ не упомянут.

Бессант выступает за ужесточение антироссийских санкций вполне открыто. По его оценке, они могут быть жестче еще как минимум в полтора раза. «На девять из десяти баллов вместо шести из десяти, как сейчас» – это его личная математика.

Правда, на украинского лоббиста Бессант тоже не очень похож, а теперь у него к Владимиру Зеленскому и вовсе «личное». По данным все того же WSJ, украинский головнокомандувач даже наорал на Бессанта, когда тот привез ему первый вариант «сделки по редкоземам» от Трампа и объявил, что подписать ее нужно за час.

Что же касается 80-летнего генерал-лейтенанта Кита Келлога, то многие считали, что он станет посредником не только между Трампом и Киевом, но и между Трампом и Москвой. Однако с российской стороной в этом качестве работает Стивен Уиткофф, чей профиль деятельности – Ближний Восток, а личный статус – давний друг президента США.

Из этого в американских СМИ родилась целая концепция, будто половинчатость назначения Келлога – это уступка Трампа Москве, которая не хотела иметь дел со старым генералом, поскольку не доверяла ему.

В том, что касается публичных заявлений на тему конфликта, Келлог, успевший лично поучаствовать даже во вторжении во Вьетнам, раньше казался «голосом разума», но лишь на фоне администрации Джо Байдена. Именно Келлог написал план по разрешению противостояния вокруг Украины – и по его плану Трамп якобы хотел работать.

Сейчас от того плана осталось немногое – американцы скорее ориентируются по ситуации, чем следуют инструкциям Келлога. С другой стороны, некоторые положения его плана быстро стали самоочевидными вещами, хотя для команды Байдена звучали как провокация: восстановить диалог Россия – США, отказаться от идеи возврата территорий Украине военным путем, не расходовать американские арсеналы на Киев, поменьше слушать европейцев и так далее в том же духе.

В сравнении с каким-нибудь Блинкеном – это царь Соломон. Однако генерал холодной войны – это навсегда, бывших генералов холодной войны не бывает.

Были все основания считать, что Келлог враждебен к России, несмотря на вежливость при подаче своих мыслей. Кроме того, у генерала особые семейные обстоятельства: дочь серьезно вовлечена в волонтерскую деятельность на Украине. В общем, «не наш это человек».

Другое дело, что этот человек абсолютно лоялен Трампу и даже не порывается играть в самостоятельную игру – ему такие игры уже не подходят по возрасту, шеф вытащил Келлога с глубокой пенсии. Наверное, ему чисто по-человечески комфортнее работать с Киевом, сохраняя антироссийский настрой, но лучшие битвы генерала далеко позади. Он, может, и «ястреб», но не тот лоббист «ястребиной» политики, от которого исходит реальная угроза.

А вот Марко Рубио – тот самый. И он абсолютно точно ведет собственную игру, он всегда так делал, к какой бы фракции внутри Республиканской партии не льнул. Сегодня он «трампист», позавчера был «неоконом», а это самая русофобская фракция, считающая, что Россию нужно прижать к ногтю, если США рассчитывают остаться глобальной империей.

Рубио – политик-хамелеон, который подстраивается под обстоятельства, но ведет дело к личной пользе. Об этом вся его биография, и он, несомненно, тот самый, кто предаст Трампа первым, но сделает это только тогда, когда будет полностью уверен в успехе предприятия и в своей выгоде от предательства. Семь раз отмерит – один раз зарежет.

Однако даже Рубио, по данным WSJ, поддерживает намерение Трампа «положить конец конфликту». Просто его и Келлога тактика в том, чтобы давить на Россию сильнее.

Об эффективности такой тактики они оба могут спросить у Байдена. Возможно, из-за нежелания быть Байденом Трамп и придерживается «линии Уиткоффа». Тот уже трижды летал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным, и после последнего по времени вояжа продолжает демонстрировать оптимизм: процесс, мол, идет, результат будет, но важно не испортить все ссорой с Москвой (по поводу, например, санкций).

Как о представителе фракции, оппонирующей «ястребам», об Уиткоффе пишут и американские СМИ, иногда зачисляя его в единомышленники советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца. Однако лучший союзник России в данной ситуации – это, как ни странно, Владимир Зеленский.

Никто так не дискредитирует линию «ястребов» перед Трампом, как тот, кто называет себя президентом Украины.

Линия с ужесточением санкций и угрозами Москве теперь собственная линия Зеленского, его надежда, источник веры в будущее. Но ведет он себя настолько вызывающе и хамски, что превращает для Трампа выбор в пользу «ястребов» в выбор в пользу того, чтобы сделать приятное неприятному человеку.

В этом смысле у Зеленского с Уиткоффом сложился замечательный тандем. Головнокомандувач и его окружение в ежедневном режиме критикуют Уиткоффа за «пророссийские нарративы», забыв, насколько тот близок к Трампу. Тем самым Зеленский настраивает против себя даже Рубио и как будто бы должен добиться обратного – усиления аппаратных позиций «голубей» в пику «ястребам». По популярной в Рунете «теореме Тарана», украинец получает на свою голову вдвойне от тех бед, которые сулит другим.

А если серьезно, раскол в администрации Трампа на тех, кто хочет относиться к Москве «по-байденовски», и тех, кто надеется на «разрядку», важен в основном для Америки. Настоящие союзники у России все те же, что и при Александре III – только армия и флот. Именно они сейчас творят историю, пока американцы пытаются договориться между собой, а Зеленский практикуется в макиавеллевских интригах. Допрактикуется.