В Венесуэле за год перехватили 28 легкомоторных самолетов

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Венесуэлы в 2025 году перехватили 28 легкомоторных самолетов, нарушивших воздушное пространство страны, передает ТАСС.

Как сообщил глава стратегического оперативного командования Доминго Эрнандес Ларес, большинство самолетов входили в воздушное пространство без утвержденных планов полета и с отключенными транспондерами.

Последний случай связан с двухмоторным Cessna 310, обнаруженным системой раннего предупреждения аэрокосмических сил территориальной обороны в штате Боливар и перехваченным тремя истребителями F-16.

Ларес уточнил, что этот самолет стал уже 28-м в 2025 году, а с 2013 года были выведены из строя 419 воздушных судов, нарушивших законы республики.

В прямом эфире телеканала он заявил: «Венесуэла – страна мира, свободы и демократии, права и справедливости, где ежедневно ведется борьба с наркотрафиком. Мы не производим, не перерабатываем и не потребляем наркотики, и тем более не станем платформой для транснационального наркотерроризма».

Несмотря на эти меры, США продолжают обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

США разместили в Карибском море ударную группу военных кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подводной лодкой и более чем 16 тыс. военнослужащих.

С сентября вооруженные силы США уничтожили по меньшей мере 20 скоростных лодок в регионе, в результате чего погибло более 80 человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции на территории страны.

Американские СМИ утверждают, что США в ближайшее время могут начать удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио отказался от активного участия в украинской тематике и перенес фокус своей внешней политики на отношения с Венесуэлой.

Военные США ликвидировали двух выживших после авиаудара по катеру в Карибском бассейне.

Цены на нефть выросли из-за ожиданий, связанных с возможным разрешением конфликта между США и Венесуэлой.

