NYT: США добили выживших после удара по катеру в южной части Карибского бассейна

NYT: Военные США добили выживших после удара по катеру в Карибском бассейне

Tекст: Мария Иванова

Американские военные расстреляли выживших после удара по катеру в Карибском бассейне, поскольку они попытались связаться с наркокартелем, сообщает The New York Times, на которую ссылается ТАСС.

Инцидент произошел 2 сентября, когда по катеру, перевозившему наркотики из Венесуэлы, силами США был нанесен авиаудар. На борту находились 11 человек, которых Вашингтон считал членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua.

По данным NYT, шеф Пентагона Пит Хегсет заранее утвердил планы на случай появления выживших: США должны были спасать их, если те не окажут сопротивления. Однако инструкция менялась, если выжившие попробуют связаться с картелями. В таком случае они признавались опасными и подлежали уничтожению.

По данным источников NYT, после удара по катеру в живых остались двое. Один из них попытался связаться по рации за помощью, после чего командующий операцией адмирал Фрэнк Брэдли отдал приказ нанести новый удар, в результате чего оба выживших были убиты.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон опубликует все имеющиеся материалы по этому инциденту. Газета The Washington Post ранее сообщала, что Трамп разрешил наносить удары по наркокартелям и приказал «не оставлять никого в живых» при подобных операциях.

По данным CNN, за последние месяцы ВС США уничтожили более 20 катеров, погибло свыше 80 человек. При этом президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди жертв оказался рыбак из его страны, а не наркоторговец. Вашингтон продолжает обвинять Каракас в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков, а СМИ сообщают о возможных новых ударах по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Военному министерству нанести смертоносный удар по судну, которым управляли террористы.

СМИ отмечали, что американские военные продолжают участвовать в операциях против наркокартелей у берегов Венесуэлы и не будут нести юридическую ответственность за атаки на катера с наркотиками.

Ранее сообщалось, что удары вооруженных сил США вызывают беспокойство среди рыбаков и туристов Карибского бассейна.