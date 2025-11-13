Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.0 комментариев
WP: Военные США избегут ответственности за удары по лодкам у берегов Венесуэлы
Американские военные, участвующие в борьбе с наркокартелями вблизи берегов Венесуэлы, не будут нести ответственность за атаки на катера, перевозящие наркотики, сообщает The Washington Post.
Издание ссылается на секретную служебную записку Министерства юстиции США, в которой говорится, что американцы не будут нести ответственность за удары по катерам, на которых, как заявляет Пентагон, перевозятся наркотики.
В статье указано, что данную записку подготовил юридический совет Минюста еще летом. В 50-страничном документе говорится, что США «находятся в состоянии вооруженного конфликта, не имеющего международного значения», в котором Соединенные Штаты участвуют в соответствии с определенными законом президентскими полномочиями, и, следовательно, нанесение ударов является допустимым с точки зрения национального законодательства.
Представитель Минюста США заявил: «Приказы о нанесении ударов [по лодкам] были отданы в соответствии с законами о вооруженном конфликте, поэтому являются законными приказами. Военнослужащие юридически обязаны выполнять законные приказы, поэтому не подлежат судебному преследованию за выполнение законных приказов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности прекратить обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском море.
США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне.