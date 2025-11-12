Колумбия прекратила обмен разведданными с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности страны прекратить обмен разведданными с Соединенными Штатами, пока администрация Трампа не прекратит удары по судам в Карибском море, которых США подозревают в наркоторговле, передает AP.

В сообщении в соцсети X Петро написал, что колумбийские военные должны немедленно прекратить «связь и другие соглашения с американскими службами безопасности», пока США не прекратят свои атаки на быстроходные катера, подозреваемые в перевозке наркотиков, которые критики приравнивают к внесудебным казням.

Петро отметил, что «борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека жителей Карибского бассейна». Пока неясно, какой информацией Колумбия перестанет делиться с Соединенными Штатами. По данным администрации Трампа, по меньшей мере 75 человек были убиты американскими военными в результате ударов в международных водах с августа.

Удары начались в южной части Карибского моря, недалеко от берегов Венесуэлы, но в последнее время переместились в восточную часть Тихого океана, где США наносили удары по лодкам у берегов Мексики. Петро призвал расследовать действия президента США Дональда Трампа на предмет военных преступлений в связи с этими ударами, от которых пострадали граждане Венесуэлы, Эквадора, Колумбии и Тринидада и Тобаго.

В свою очередь администрация Трампа обвинила Петро в мягком отношении к наркоторговцам и раскритиковала решение колумбийского президента не выдавать в Соединенные Штаты колумбийских лидеров повстанцев, причастных к торговле наркотиками. В октябре администрация ввела финансовые санкции против Петро и членов его семьи по обвинению в причастности к мировой торговле наркотиками. «Петро позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность», – заявил министр финансов Скотт Бессент после введения санкций 24 октября.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Колумбией усиливается на фоне того, что США наращивают свое военно-морское присутствие в южной части Карибского моря, направив в регион восемь военных кораблей, подводную лодку, истребители и морских пехотинцев. Ожидается, что в этом месяце в Карибский бассейн прибудет авианосец USS Gerald Ford. Правительство Венесуэлы назвало наращивание военно-морской мощи угрозой своему суверенитету, а официальные лица этой страны заявили, что американские военные готовятся нанести удары по правительству Николаса Мадуро.

Россия осудила применение США избыточной силы в Карибском бассейне.

Глава МВД Колумбии Бенедетти написал фразу «Gringos, go home» после введения новых санкций США против своей страны.