В Кремле прокомментировали рост военного бюджета Японии

Песков оценил рост военного бюджета Японии

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в Кремле пока не располагают точными данными о том, насколько серьезно выросли военные расходы Японии по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

Однако Песков подчеркнул: «Безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии планирует представить рекордный бюджет на 2026 финансовый год в размере примерно 122,3 трлн иен.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Япония все больше уходит в сторону милитаризации, отказываясь от курса мирного развития.