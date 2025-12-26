Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
В Кремле прокомментировали рост военного бюджета Японии
Любое увеличение военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона требует осторожности, чтобы не привести к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увеличение оборонного бюджета Японии.
По его словам, в Кремле пока не располагают точными данными о том, насколько серьезно выросли военные расходы Японии по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.
Однако Песков подчеркнул: «Безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии планирует представить рекордный бюджет на 2026 финансовый год в размере примерно 122,3 трлн иен.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Япония все больше уходит в сторону милитаризации, отказываясь от курса мирного развития.