В драке с применением палок и лопат в Москве участвовали около 20 человек

Полиция начала проверку после массовой драки с палками и лопатами в ЖК Москвы

Tекст: Мария Иванова

Полиция устанавливает детали массовой драки, произошедшей во дворе жилого комплекса «Прокшино» в районе Коммунарки на юго-западе Москвы, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МВД подчеркнули, что видео конфликта распространилось в Сети, а в экстренные службы поступило сразу несколько звонков с сообщениями о происшествии.

По словам представителей полиции, на место прибыли комплексные силы сотрудников московского МВД.

Пресс-служба заявила: «В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики».

Оперативные службы уточнили, что конфликтовал не менее 20 человек, причем часть из них использовала палки и лопаты.

Для стабилизации обстановки к месту происшествия прибыли пять машин полиции и бригада скорой помощи.

