МИД обвинил Эстонию в создании очередей на границе

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, многочасовые очереди на российско-эстонской границе образуются из-за эскалации ситуации со стороны Таллина, передает ТАСС.

Российский МИД указывает, что эстонские власти рекомендуют гражданам использовать другие КПП – «Койдула»/«Куничина Гора» и «Лухамаа»/«Шумилкино», которые работают круглосуточно. В результате переадресации граждан накануне праздничного периода и искусственной эскалации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не закрывает границу с Эстонией и не подвергает усиленному досмотру граждан РФ с паспортами ЕС.

Она также подчеркнула, что распространяемые эстонской стороной сведения об этом недостоверны. По ее словам, в соцсетях и СМИ активно тиражируются фейковые сообщения о якобы закрытии границы Россией. Также слухи о том, что российские пограничники усиливают досмотр россиян с паспортами ЕС, не соответствуют действительности.

Захарова добавила, что погранпункты со стороны России продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сложившуюся ситуацию.

В заключение дипломат призвала эстонскую сторону прекратить распространение недостоверной информации, вводящей граждан в заблуждение и создающей дополнительные трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения. До этого власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города.