Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
МИД обвинил Прибалтику в угрозах массовой депортации русскоязычных
МИД РФ обвинил прибалтийские страны в русофобии и угрозах депортации
МИД заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения. В докладе министерства отмечается, что эти действия затрагивают тысячи человек.
Министерство иностранных дел России заявило, что власти прибалтийских стран – Литвы, Латвии и Эстонии – а также Украины достигли «запредельного уровня» в своей русофобской политике, передает ТАСС. В Прибалтике, в частности, озвучиваются угрозы массовой депортации русскоязычных жителей.
МИД выпустил доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников за рубежом, в котором подчеркивается, что эти страны особенно выделяются в вытеснении русского языка из образовательных систем.
По данным ведомства, противоправные действия властей Прибалтики затронули несколько тысяч человек, включая лиц преклонного возраста. Смоленская площадь также отметила, что Финляндия и Молдавия ограничивают русскоязычное обучение и вводят аналогичные запреты, стремясь «догнать лидеров русофобии». В Польше, Прибалтике, на Украине и других странах продолжается активная борьба с советскими памятниками и мемориалами.
МИД России указал, что случаи дискриминации и преследования россиян часто остаются без должного внимания со стороны властей этих стран и международных правозащитных механизмов. Это приводит к тому, что многие пострадавшие далеко не всегда сообщают о подобных нарушениях. В ведомстве подчеркнули, что антироссийская политика приобрела масштабный характер и требует детального изучения для разработки мер по предупреждению таких явлений в будущем.
Министерство также заверило, что продолжит принимать меры для защиты прав российских граждан и соотечественников и фиксировать случаи дискриминации в иностранных государствах. В планах ведомства – добиваться выполнения международных правовых обязательств со стороны стран, где происходят нарушения, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города. При этом жажда наживы иногда излечивает прибалтийскую русофобию. В то же время журналисты «Дождя» осознали в Латвии иллюзорность европейской демократии.