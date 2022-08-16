Политик: Журналисты «Дождя» осознали в Латвии иллюзорность европейской демократии

«Журналисты «Дождя» и подобных псевдо-СМИ обязаны служить рупором пропаганды, а в ином случае благосклонность западных кураторов закончится крайне быстро, и всех действительно вышлют назад на Родину», – сказал газете ВЗГЛЯД глава московского отделения Партии прямой демократии Никита Ляховецкий. Ранее в Латвии призвали выслать из страны редакцию телеканала «Дождь».

«Сотрудники «Дождя» думали, что после побега с Родины попали в свободную и демократическую Европу. Однако это была иллюзия, что доказал скандал, поднявшийся после их эфира с мэром Риги. Во время интервью журналистка позволила себе просто усомниться в необходимости сноса памятника советским воинам-освободителям, и уже за это ей устроили откровенную травлю в латвийских медиа. Некоторые особо ярые активисты призывают вообще выгнать «Дождь» из страны вместе со всей командой других беглых журналистов», – говорит бывший активист партии «Яблоко», глава столичного отделения Партии прямой демократии Никита Ляховецкий.

«Идея такой массовой высылки русских, кстати, весьма актуальна для всех стран Балтии. Не так давно министр иностранных дел соседней Литвы тоже призывал вернуть всех российских оппозиционеров назад на Родину. Так что все идет в общей канве», – считает собеседник.

Происходит так называемое столкновение русской либеральной оппозиции с суровыми европейскими реалиями, отмечает Ляховецкий. «Это вам не Россия, тут двух мнений быть не может. Есть только правильное и неправильное. И вообще: журналистов «Дождя» и иных подобных псевдо-СМИ держат не для того, чтобы они острые вопросы задавали. Они обязаны служить рупором пропаганды, а в ином случае благосклонность западных кураторов закончится крайне быстро, и всех действительно вышлют назад на Родину», – убежден собеседник.

Литва, Латвия и Польша сейчас фактически соревнуются за звание главного русофоба Европы, подчеркивает собеседник. «Отсюда и постоянные инициативы – то перестать выдавать визы, то сносить памятники, – кто во что горазд. КПД у всех этих инициатив равен нулю. Некоторые из них, наоборот, приносят вред самим инициаторам, но это стандартная история – назло России замерзнем зимой», – иронизирует Ляховецкий.

Русскоязычное население в странах Балтии, добавляет он, уже несколько десятилетий считается людьми второго сорта, причем речь не об эмигрантах, а о коренных жителях, обладающих паспортами этих государств. «Представляющие русскоязычных граждан партии считаются маргинальными. СМИ и инициативные группы граждан просто выживают из публичной повестки, не давая им слова в политических решениях», – подчеркивает глава отделения партии.

Напомним, интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса показали в эфире «Дождя» (признан иноагентом в России) на прошлой неделе. Главной его темой стало решение мэрии уничтожить памятник Освободителям Риги. Ведущая эфира использовала в своих вопросах аргументы противников сноса. В частности, что монумент представляет ценность для десятков тысяч горожан, многие из которых привыкли приходить к памятнику 9 Мая и поминать павших. Журналист предупреждала, что демонтаж вызовет «гигантское недовольство» русскоязычных жителей Риги.

Одним из первых на интервью отреагировал известный театральный режиссер Алвис Херманис, который назвал сотрудников «Дождя» «агентами Кремля» и призвал местных силовиков аннулировать им разрешения на работу в Латвии. «Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии, – возмущался Херманис. – Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель – разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм».

Весной Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Дождя», после чего большинство сотрудников редакции уехали из страны. В июле телеканал возобновил вещание из студий в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.