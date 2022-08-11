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11 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

Российских оппозиционеров Латвия встретила как врагов Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
Уехавших после начала спецоперации из России журналистов латвийские спецслужбы подозревают в связях с «русской разведкой». Местные деятели культуры также считают, что представители признанных в России СМИ-иноагентов опасны для Латвии и даже начали разрушать ее изнутри. Почему подавшиеся в эмиграцию журналисты оказались столь враждебно приняты в недружественной к России стране? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

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Обсуждение: 19 комментариев

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    Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

    Российских оппозиционеров Латвия встретила как врагов
    		   11 августа 2022, 08:20
    Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Уехавших после начала спецоперации из России журналистов латвийские спецслужбы подозревают в связях с «русской разведкой». Местные деятели культуры также считают, что представители признанных в России СМИ-иноагентов опасны для Латвии и даже начали разрушать ее изнутри. Почему подавшиеся в эмиграцию журналисты оказались столь враждебно приняты в недружественной к России стране?

    Телеканал «Дождь» (признан иноагентом в России) – это агенты Кремля, засланные в Латвию, чтобы разрушить государство изнутри. Такого мнения придерживается известный театральный режиссер Алвис Херманис, которого в среду процитировала ОСН.

    Поводом для доноса послужило интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса, прозвучавшее в эфире канала. «Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии, – возмутился Херманис. – Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель – разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм». И режиссер призвал органы безопасности аннулировать все разрешения на работу сотрудников «Дождя» в Латвии.

    Как известно, в марте Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь». Большинство сотрудников редакции после этого уехали из страны. В июле ОСН сообщила, что «Дождь» возобновил вещание – из студий, расположенных в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

    Стоит пояснить, что главной темой интервью Стакиса на «Дожде» стало решение уничтожить памятник Освободителям Риги. Скорее всего, Херманису не понравилось, что в вопросах канала содержались аргументы противников сноса. В частности, о том, что монумент «представляет ценность для десятков тысяч» горожан, многие из которых привыкли приходить к памятнику 9 Мая и поминать павших. Сотрудник телеканала предупреждал, что демонтаж вызовет «гигантское недовольство» русскоязычных жителей Риги. 

    «Понаехавшие младоэмигранты считают, что если в Латвии выступать против политики Путина, то сразу станешь социально близким. Ничего подобного!»

    – замечает по этому поводу рижский журналист Юрий Алексеев. «Латышская русофобия замешена на принципиальной ксенофобии. Им без разницы, кто это: украинец, русский, татарин или китаец, говорящий по-русски. Зато очень развито определение «свой – чужой». Что самое забавное: мы тут живем долгие годы, говорим по-латышски – и все равно для них чужие. Тем более те, кто только что «понаехал», – поясняет он газете ВЗГЛЯД.

    «Если вы турист и пришли в ресторан с толстым кошельком, вас будут обхаживать. Но только до тех пор, пока вы платите. А мы десятки лет тут платим налоги и все равно «чужие». Поэтому новоиспеченным эмигрантам еще много «открытий чудных» готовит жизнь в Латвии. Собственно, как и в Эстонии, и в Литве», – предрекает рижский журналист.

    «Гостям надо учитывать местную психологию – психологию маленького хуторского народа. Шаг влево, шаг вправо – это меня не касается. Русские – люди мира, мы расползлись по всей планете и несем за собой нашу культуру: Пушкина, Лермонтова, Чехова. А у латышей такой большой культуры нет. Когда они жили на базе русского языка, они немного обогащались. Но 30 лет назад латыши его отринули и в итоге остались таким большим хутором», – отмечает собеседник.

    Выступления Алексеева уже не раз приводили к его столкновению с латвийскими силовиками – в 2017-м он был взят под стражу по обвинению в «разжигании межнациональной розни». Позднее Пардаугавский суд Риги приговорил его к 14 месяцам лишения свободы. Как сообщала в январе газета ВЗГЛЯД, Алексеев, однако, обжаловал приговор и теперь ждет решения суда следующей инстанции.

    В конце июля Служба госбезопасности (СГБ) Латвии доложила высшему руководству страны о возможной угрозе, возникшей после наплыва «независимых журналистов» из России. После 24 февраля в прибалтийскую республику эмигрировало уже более двухсот российских репортеров и 23 редакции, многие из которых уже начали работать из Риги, сообщил RT. В связи с этим СГБ «выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб», – заявили в ведомстве.

    В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова в минувшие выходные сообщила, что сотрудники «Дождя» подписали с СГБ соглашение о сотрудничестве. «Новости квазиэмиграции. Сотрудники «Дождя» прошли «собеседование» в СГБ Латвии – латвийская Служба госбезопасности. Беседы с некоторыми журналистами продолжались 5–6 часов. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве», – цитировала Захарову газета ВЗГЛЯД.

    Экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский не удивлен, что в Риге давлению подвергаются даже критикующие политику Москвы журналисты. «Русский язык все равно будет нести ментальную нагрузку для русской аудитории. И «Дождь» – не исключение, хоть он и оппозиционен руководству России. Он все равно невольно будет пропагандировать русские ценности: например, Шостаковича, Рахманинова, Толстого – тот «русский мир», который в Латвии никому не нужен», – пояснил Мирский.

    Медиапространство, за которое так беспокоятся спецслужбы, в республике разделено на латышское и на русское, которое «пошагово уничтожалось последние 30 лет», напоминает собеседник. «Вроде бы цель достигнута: практически уничтожено телевидение на русском языке, причем вне зависимости от политической направленности и содержания. Русские газеты в предынфарктном состоянии. Думаю, они исчезнут в течение полутора-двух лет. На радио русских программ минимум. Государственная политика направлена на то, чтобы даже русские граждане говорили исключительно на латышском и воспринимали информацию только из латвийских источников», – пояснил политик.

    «Сейчас в Латвии процветает тотальная русофобия, власти пытаются объяснять русскоязычному населению, которое составляет 45%, что все, что связано с политикой Москвы, – это плохо, что все живущие в России – враги, потому что поддерживают Путина», – перечислил Мирский.

    По его мнению, ярким примером этого стал недавний скандал, когда главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию. 22 июля Юргенс направлялся на Балтийский форум, когда на пограничном пункте Урбан-Силене от него вдруг потребовали подписать документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине. По этому поводу временную поверенную в делах Латвии Даце Рутка вызвали в МИД России, выразив ей протест в связи давлением, которое латвийские силовики оказывают на россиян при въезде на территорию страны.

    «Вероятно, Юргенса не пустил в Латвию какой-то идиот в МИДе, который решил заработать очередные погоны. В большинстве случаев черные списки не имеют под собой логических объяснений», – считает Мирский. «Аргументов в пользу запрета на въезд для российского топ-менеджера у властей было очень мало. Но в правительстве профессионалов практически не осталось, там работают случайные люди, которые отрабатывают свой хлеб, партийные лозунги. Они просто хотят понравиться основной массе латышей», – сетует экс-депутат.

    Кстати, сотрудники «Дождя» оказались не первыми нашими оппозиционерами, которым достается от латышских националистов. Характерна история, произошедшая с кинокритиком Антоном Долиным. Уезжая из России, он заявил, что русскую культуру вполне можно отменить. Приехав в Европу, он попытался заявиться в жюри международных кинокритиков от Латвии. Разразился скандал, Рижский международный кинофестиваль обвинил Долина в «колонизаторских намерениях», запретив представлять республику. «Даю зарок никого больше не колонизировать и не вводить в заблуждение – позорное клеймо россиянина должно быть выжжено на лбу навеки», – сыронизировал в ответ кинокритик.

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