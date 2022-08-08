В МИД пообещали ответ на отказ Латвии прекратить давление на российских граждан

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не посчитал нужным понять обращение России в связи с провокациями латвийских силовиков, будем рассматривать возможные ответные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мининдел Латвии Эдгар Ринкевич не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии», а также, что власти Латвийской Республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности», – написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации.

«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», – подчеркнула представитель МИД.

Ранее временную поверенную в делах Латвии Даце Рутка вызвали в МИД России, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию страны.

22 июля глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направлялся на Балтийский форум в Латвии, на границе его не впустили в страну, так как он отказался подписать документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине. «22 июля на границе между Белоруссией и Латвией на пограничном пункте Урбан-Силене меня задержали без объяснения причин и попытались заставить подписать документ, осуждающий российские власти. Я этого, конечно, не сделал», – рассказал Юргенс.

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