Латвия собирает армию для противостояния с Россией

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25 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Латвия собирает армию для противостояния с Россией

    Призыву в Латвии будут подлежать десятки тысяч молодых мужчин
    		   25 июля 2022, 17:30
    Фото: sargs.lv
    Текст: Никита Демьянов

    Общественность Латвии потрясена – в стране внезапно объявлено о планах возродить обязательный призыв в армию. Власти связывают это, конечно же, с необходимостью готовиться к «агрессии России». Считается, что идея эта навязана Риге старшими партнерами по НАТО, где, как известно, обязательного призыва нет. И это не единственная причина, по которой латвийское общество без особой радости воспринимает подобные планы.

    До самого последнего времени ничто, как говорится, не предвещало. Еще в конце июня наиболее читаемое и влиятельное в стране издание Latvijas Avize («Латвийская газета») опубликовало статью публициста Эгила Лицитиса, в которой он рассмотрел ситуацию с численностью армии государства. Сначала Лицитис выразил сожаление об отсутствии в столь «опасное для страны» время обязательного призыва на военную службу, а потом пришел к выводу, что это и к лучшему.

    Лицитис пересчитал количество всех потенциальных солдат Латвии. По его словам, это около 7 тысяч профессиональных военных, примерно 8 тысяч членов территориального ополчения «Земессардзе», а также резервисты, точное количество которых установить трудно – из них на военные сборы по повестке приходит лишь пятая часть. Столь малое количество огорчает Лицитиса, и он задается вопросом: что будет, если восстановить в стране отмененный в 2006 году всеобщий призыв?

    Публицист пришел к выводу, что в этом случае доступ к оружию получат и те латвийцы, кто ждет «прихода Путина, как освобождения от тяжелого сапога национализма». По мнению Лицитиса, в Латвии полно «самых верных последователей режима Путина», которые продолжают поддерживать Россию даже после начала спецоперации на Украине. «Непатриотам оружие выдавать нельзя, поэтому всеобщего призыва в Латвии быть не должно», – заключил автор.

    Однако уже буквально через несколько дней латвийский министр обороны Артис Пабрикс предложил ввести в стране всеобщую военную службу. «Сегодняшняя система себя исчерпала», – подчеркнул министр.

    У многих это известие вызвало растерянность, поскольку прозвучало совсем неожиданно. По мнению депутата Сейма Латвии Яниса Иесалниекса (члена праворадикального Национального блока), государство принудили заняться введением призыва союзники по Североатлантическому альянсу.

    «Я бы скорее поставил на то, что на недавнем саммите НАТО союзники, возможно, жестко намекнули о том, что Латвия не может оставаться единственной страной региона без обязательной военной службы», – написал Иесалниекс в соцсети. Парламентарий напомнил, что еще недавно Артис Пабрикс и руководство Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии выступали против предложения Нацблока восстановить всеобщую воинскую повинность.

    По предложенному Пабриксом плану, всеобщая военная служба будет постепенно введена в стране в течение ближайших пяти лет. Призывникам предложат четыре возможных варианта – «обычная» армейская служба, служба в рядах «Земессардзе» в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда или какая-либо альтернативная служба. Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев. Призывать на обязательной основе будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

    Планируется, что призывники будут получать некоторую денежную компенсацию за время, проведенное ими в армии. Также им будут оплачивать питание и проживание в казармах.

    «Речь идет о новом общественном договоре»

    В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин сообщил, что после восстановления в стране призыва к службе будут привлекать и тех граждан Латвии, что постоянно проживают в зарубежных странах.

    «Речь идет о новом общественном договоре между государством и обществом, который означает, что каждый гражданин должен быть вовлечен в защиту государства. Это участие является одной из важнейших гарантий того, что Латвия не подвергнется российской военной агрессии. Поэтому военная служба будет касаться и проживающих за границей граждан призывного возраста... Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в армии своей страны – дело чести и долг каждого, как это, например, воспринимают в Финляндии, а не наказание», – подчеркнул Галкин.

    Не исключается, что срочная служба может стать обязательной и для девушек. Министерство обороны провело углубленные опросы молодежи, в том числе девушек. Опросы показали, что подавляющее большинство респондентов относятся к идее отрицательно.

    И хотя местные СМИ много пишут о том, что «агрессия России против Украины» повлекла в Латвии всплеск патриотических чувств, в этом году темпы набора желающих вступить в ряды Национальных вооруженных сил Латвии резко снизились. В связи с чем глава НВС Леонид Калниньш считает предложение Пабрикса весьма удачным. «В этом году мы завербовали 98 солдат, тогда как в другие годы в этот период их было около 300», – сообщил Калниньш. 

    По его словам, командование НВС пытается разобраться в причинах сложившейся ситуации. Низкие показатели набора могут быть связаны как с глубиной демографической ямы, так и с тем, что родители не особенно активно мотивируют своих детей к армейской службе. Имеет значение и низкая зарплата солдат – неконкурентоспособная по сравнению с гражданскими секторами. «Сейчас в первый год службы военнослужащий получает на руки около 1000–1050 евро, которые состоят из зарплаты, расходов на питание и компенсации на проживание», – пояснил Леонид Калниньш. Командир НВС добавил, что «наивно думать», будто люди пойдут на службу добровольно.

    В свою очередь, политолог Александр Носович пишет в своем телеграм-канале, что к трудностям внедрения инициативы Пабрикса следует отнести высокую степень трансграничных низовых связей между жителями России и Латвии: многие из латвийцев до сих пор не считают РФ какой-либо угрозой для себя. «Ну и, наконец, в октябре 2022 года в Латвии пройдут парламентские выборы. И идея возврата обязательной воинской службы на фоне низкого уровня доверия к властным латвийским институтам и экономического кризиса может сыграть дурную шутку с нынешними властями Латвии», – полагает Носович.

    Артис Пабрикс считает, что введение обязательной службы позволит значительно увеличить количество граждан Латвии, прошедших военную подготовку. В течение пяти лет количество таких людей вырастет с 20 тыс. до 50 тыс. человек. «Если у нас будет такая военная сила, Латвии не грозит неожиданное нападение. Мы сможем жить спокойно», – убежден министр.

    Риск потери граждан

    В свою очередь, президент Латвии Эгил Левитс сказал в телеэфире: «Профессиональные вооруженные силы у нас есть, но это ограниченное число солдат. Новая геополитическая ситуация требует большего количества людей, которые могут в случае необходимости участвовать в защите своей страны». Президент добавил, что необходимо также обсуждать способы, как привлечь в армию тех граждан Латвии, кто постоянно проживает за рубежом. Вопрос не праздный, так как за пределами страны живет приблизительно 300 тысяч латвийских граждан – и многие из них вполне могли бы попасть под требования призыва.

    Бывший командующий Национальными вооруженными силами Гайдис Андрей Зейботс уже заявил, что план возвращения обязательной военной службы чреват проблемами. По словам Зейботса, этот план создаст риск потери государством граждан, проживающих за границей. По мнению эксперта, многие из этих людей, пытаясь избежать военной службы, откажутся от гражданства Латвии. Кроме того, введение и поддержание обязательной воинской повинности обошлось бы, по его мнению, в чрезмерные суммы. Похожей точки зрения придерживается и другой бывший глава НВС – генерал-майор в отставке Юрий Маклаков.

    Для введения в Латвии всеобщей воинской повинности единовременно потребуется от 600 до 800 млн евро. Потом же поддержание этой системы будет ежегодно обходиться в 120 млн евро. Данные цифры озвучил нынешний командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

    Но Пабрикс продолжает настаивать, что введение призыва необходимо. Он считает, что «Украина настолько ослабила российскую армию, что та будет готова к новой атаке только через два года».

    За эти два года, по мнению министра, Латвия успеет подготовить до 50 тысяч солдат, которые дадут стране гарантию безопасности. Пабрикс также указывает на «необходимость увеличения присутствия сил НАТО в Латвии», напоминая, что «положительный результат по этому вопросу был достигнут на саммите в Мадриде».

    На данный момент правящая коалиция в целом поддержала предложение Министерства обороны о введении службы государственной обороны – хотя и не исключаются еще некоторые доработки соответствующего законопроекта. Напомним, что в крупнейших странах НАТО призыв в армию отсутствует – и вводить его они не собираются. Это порождает у некоторых жителей стран Прибалтики опасение, что им уготована роль пушечного мяса. И в случае, если призыв в Латвии действительно будет введен, предупреждения о росте числа отказов от латвийского гражданства действительно могут стать реальностью.


     
     
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