Эстония ждет ножа в спину от местных русских

Западные СМИ потрясены: многие жители Эстонии поддерживают действия России на Украине, и это главным образом этнические русские. Более того, эти русские даже при всех запретах предпочитают смотреть российские телеканалы. Однако долго ли у этих людей будет сохраняться духовная связь с исторической родиной?

Русскими себя считают в Эстонии 315 тысяч человек, это 23% населения. Им и так-то жилось в последние годы нелегко – оскорбления националистов, постепенная ликвидация русских школ, ограничения на право применения родного языка, – но в последние месяцы русская община оказалась в центре настоящей травли. «Оккупантов», как принято их называть, травят, запугивают, угрожают карами в случае высказывания симпатий к России и даже уже депортируют.

И какой же результат? Недавно датский телеканал tv2.dk выпустил сюжет, авторы которого бьют тревогу: дескать, в Нарве многие местные жители поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа.

«Чистой воды самообман!»

Надо сказать, что журналисты других зарубежных СМИ заметили этот нюанс уже давно. Так, в декабре 2015-го в Нарве побывали журналисты немецкого издания Deutsche Welle. «Многие нарвитяне плохо говорят по-эстонски. Министр социальной защиты республики, недавно посетивший город, выступал с помощью переводчика, а молодые русскоязычные люди нередко общаются со своими эстонскими сверстниками по-английски. При этом эстонское гражданство имеет менее половины населения Нарвы, еще 35% – граждане РФ, а 15% – неграждане. Такой статус в стране существует уже более двадцати лет: после восстановления независимости Эстонии его получили бывшие граждане СССР, переселившиеся в республику после 1940 года, а также их потомки. Неграждане не могут участвовать в парламентских выборах и работать на госдолжностях», – написало Deutsche Welle по итогам этого визита.

Немецкие журналисты пообщались с сотрудницей таллинского «Международного центра обороны и безопасности» Рийной Кальюранд. Та сказала им: «Большинство жителей Нарвы живут в российском информационном пространстве и ощущают принадлежность к России. Однако это не означает, что все они поддерживают политику Кремля – многие, скорее, тяготеют к соседней стране в культурном отношении».

Куда меньше оптимизма в этом отношении проявил эстонский журналист и писатель, бывший военнослужащий Андрей Хвостов, заявивший в 2016 году, что «обществу пора прекратить игры в песочнице и признать, что если начнется война, то большая часть живущих здесь русских в лучшем случае займут нейтральную позицию».

Хвостов в эфире Vikerraadio прокомментировал скандальный случай, имевший место в Таллине в 2016 году. В городе проходил традиционный парад по случаю эстонского Дня независимости, а в машине поблизости сидел в это время начальник подразделения пожарных Сергей Меньков. Он смотрел на парад и вслух потешался по поводу немногочисленности и комичного вида участвовавших в нем эстонских вояк. И не просто потешался, но и записывал видеоролик со своими насмешливыми и нецензурными комментариями, который потом выложил в интернет.

Случай получил большой резонанс, и Менькова выгнали с работы. Андрей Хвостов, отвечая на вопрос, считает ли он этот поступок антигосударственным актом или же глупой шуткой, сказал: «Ни тем и ни другим. Это из рубрики «сообщения из действительности». Мы получили аутентичные сведения без цензуры о том, что думает о положении дел простой русский мужчина, пусть даже он и был руководителем среднего звена. Я ему за это даже благодарен».

Хвостов вспомнил парад, состоявшийся в Нарве. По его мнению, в прессе это мероприятие подали в чересчур оптимистичных тонах – дескать, государство показало мускулы, и местное население в восторге.

«Это был чистой воды самообман! Послушайте, это все иллюзия. На местных русских не может произвести какого-то серьезного впечатления эта миниатюрная армия и все то, что происходит в нашей оборонной политике. Забудьте это все», – призвал Хвостов. По его словам, «мы никогда не сможем узнать, сколько именно подобных Менькову людей в нашем обществе, поскольку социологам местные русские в основном отвечают то, что желают услышать эстонцы».

Хвостов считает, что среди представителей старшего поколения большинство эстонских русских настроено критически по отношению к государству, насчет молодежи у писателя такой твердой уверенности нет. Андрей Хвостов вспомнил большие учения 1999 года «Надежный город» (Kindel linn), в которых он участвовал в качестве командира взвода. «У меня в подчинении были две трети эстонцы и одна треть – русские. Такая маленькая модель общества. Когда я поинтересовался у них, как бы они повели себя в случае войны, то ничего утешительного не услышал», – признал Хвостов.

Как заставить эстонских русских родину любить?

Сейчас, спустя шесть лет, уровень «лояльности» русских нарвитян если и вырос, то незначительно. Эстонский портал Delfi.ee опубликовал алармистскую статью, автор которой Екатерина Конакова бьет тревогу. Мол, эстонское государство запретило показ «российских пропагандистских каналов», но нарвитян это не смутило: они применяют спутниковые и даже обычные антенны – благо российская граница рядом. «Правда, сейчас у многих проблема с оплатой рублями, но даже это не может отвадить жителей пограничного города от Киселева с Соловьевым», – констатирует Конакова.

Она приводит свою беседу с нарвитянином Игорем, который рассказал, как дней через пять после прекращения трансляции российских каналов наблюдал в окно со своего рабочего места, как утром мимо его офиса шел большой людской поток. Почти все что-то тащили – телевизионные антенны или одинаковые пакеты. «Я вышел на улицу посмотреть, что происходит. Люди несли антенны. Что было в пакетах – мне неизвестно. Встретил знакомого, спросил у него, что за ажиотаж творится. Он рассказал, что в один наш местный магазин завезли аппаратуру, которая ловит российские каналы. И за четыре часа я увидел человек пятьдесят, которые купили антенны и спокойно шли домой», – поведал Игорь.

Надо отдать должное эстонскому государству, где еще не дошли до такой «жести», как в соседней Латвии, – там зрителей, которых поймали на просмотре российских каналов, обкладывают громадными штрафами.

Власти Эстонии напряженно размышляют: как же заставить русскоязычных эстонцев «родину любить»? К решению этой задачи привлекли, в частности, актрису и режиссера Юлию Ауг, родившуюся и сделавшую карьеру в России. Несколько месяцев назад она вернулась в эстонскую Нарву, где некогда провела детство и школьные годы. Начиная с июля, Ауг приступила к исполнению должности художественного руководителя театрального центра Vaba Lava Narva. Заявлено, что цель Юлии Ауг в этой должности заключается в том, чтобы предложить жителям Нарвы «больше эстонской культуры и театра».

Актриса заявила: «Нарва всегда занимала особое место в моей жизни. Я помню воспоминания моей эстонской бабушки о довоенной Нарве. Нарве, которая исчезла с бомбардировками 1944 года и советской оккупацией. В данный момент Эстония морально теряет Нарву. Последняя возможность что-то сделать, иначе мы потеряем ее полностью. Эстония должна уделять больше внимания Нарве и Ида-Вирумаа в целом – кстати, как морально, так и материально. Постараюсь внести свою лепту».

Ресурс исчерпаем

Впрочем, не надо переоценивать естественный запас «русскости», который имеется у «нетитульных» жителей Эстонии, той же Нарвы. Если посмотреть на тех, кто по терминологии местных националистов является «ватниками», то это главным образом те люди, которым уже за сорок. Исключений, конечно, хватает, но более молодые русскоязычные в массе своей являются уже «интегрированными». И количество таких «интегрированных русских» с годами будет все нарастать. И тому есть существенные причины.

Во-первых, речь идет о людях, родившихся уже после распада Советского Союза, не имеющих опыта проживания в едином огромном государстве со столицей в Москве. А поскольку реального Советского Союза они не видели, а многие и в современной России никогда не бывали, им теперь можно изображать жизнь в СССР и РФ беспросветным адом. С другой стороны, сам факт проживания в Евросоюзе подается как великая честь, возможность чувствовать себя просвещенным и культурным европейцем, стоящим несоизмеримо выше «тупой российской ваты».

Стоит все же отметить, что в странах Прибалтики «интеграция» русских идет труднее, чем в той же Украине.

На Украине, чтобы «выписаться» из русских, не нужно прилагать труда – достаточно во всеуслышание назвать себя «украинцем» и заявить о ненависти к «русским оркам». Совсем не то в странах Прибалтики. Там можно изорвать всю тельняшку на груди, признаваясь в ненависти к России, в совершенстве выучить государственный язык, напоказ кричать о своей преданности идеалам местных националистов – но до конца ты своим не станешь. И подняться тебе выше определенных пределов, скорее всего, не дадут.

Дело в том, что у небольших народов, прежде живших, большей частью, на хуторах, система распознавания «свой – чужой» отработана на высочайшем уровне. «Чужака» заметят моментально – по сочетанию «неправильных» имени и фамилии, по зачастую трудноуловимому акценту, по незнанию тех или иных «титульных» обычаев. А заметив – «отфильтруют», будут держать на полуотдалении.

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Собственно, поэтому так мало этнических русских и русскоязычных в странах Прибалтики сумели сделать впечатляющую политическую карьеру. Обычно максимум, чего можно добиться, – стать депутатом парламента и то, скорее всего, сидеть в оппозиционной фракции и ни на что особо не влиять. Таким образом «система» сама отталкивает даже тех, кто вполне к ней лоялен. А националистические политики своими же руками «лепят» все новых «нелояльных» – не стесняясь публично оскорблять всех русскоязычных, возводя все новые запреты на право получения образования на русском языке, на возможность применять его где-то за пределами частных разговоров.

Однако с 2004 года у русских Прибалтики, которым отказали в достойном статусе на их родине, появилась возможность получить не «латышскую» или «эстонскую», а «европейскую» идентичность. Переехать в Россию, в силу неудобности и громоздкости ее переселенческого законодательства, тяжело. Перебраться же в любую на выбор страну Евросоюза – не представляет никаких проблем.

Соответственно, постепенно русская диаспора Прибалтики растворяется, разъезжаясь по всему Евросоюзу. А там они начинают чувствовать себя «обычными европейцами», уже и вовсе никакой связи с России не чувствующими. Ну а поскольку быть «ватником» в современной Европе проблемно (нелегко ощущать себя вечным изгоем), то в целях собственного морального комфорта удобнее примкнуть к большинству, осуждающему «агрессивный кремлевский империализм».