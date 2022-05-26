Как вернуть на родину русских Прибалтики

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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Освобождение Славянска потребовало срочности

Дефицит воды стал одной из ключевых проблем Донецка и ряда других городов ДНР Валерий Мельников/РИА Новости
Крупнейшие города Донецкой народной республики оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными. Власти ДНР предложили ускорить спецоперацию, чтобы отбить у ВСУ гидроузлы и успеть восстановить их к осени. Какая сейчас в реальности ситуация с водой в регионе, и что необходимо сделать для скорейшего восстановления водоснабжения ДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...
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Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

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Чем Россия накажет Финляндию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как вернуть на родину русских Прибалтики

    Хоть и под флагами Латвии, но русская молодежь пришла почтить память победителей в Великой Отечественной
    		   26 мая 2022, 17:45
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Никита Демьянов

    Сейм Латвии принял решение снести знаменитый памятник Освободителям, возложение цветов к которому привело в Риге к массовым беспорядкам. Русское население Прибалтики находится под угрозой репрессий не только по этой причине. Поэтому многие из них рассматривают возможность переезда в Россию, но с этим имеются сложности. Какие именно и как их преодолеть?

    Только за последнее время полиция и службы госбезопасности Латвии и Эстонии начали несколько десятков уголовных и административных дел в отношении жителей этих стран, которых заподозрили в пророссийских симпатиях. На нынешнем этапе проблемы у русского прибалта могут возникнуть даже в том случае, если он отметился «политически неблагонадежными» лайками в соцсетях.

    И есть все основания полагать, что скоро репрессии активизируются. Власти Латвии готовятся к сносу в Риге монумента Освободителям, а также других памятников советским солдатам. Подобные же планы вынашивают и власти Эстонии – с чем большинство русского населения, естественно, не согласно. Но сможет ли оно вернуться или хотя бы въехать в Россию?

    Тучи над зарубежными соотечественниками сгущаются

    Вплоть до марта 2020 года русские неграждане Прибалтики (это несколько сотен тысяч человек) пользовались правом безвизового въезда в Россию. 17 июня 2008 года тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал указ, дарующий данное право лицам со статусом «негражданин Латвии» и «негражданин Эстонии».

    Россия тогда показала, что не забыла о русских негражданах Прибалтики, являющихся, пожалуй, самыми бесправными людьми в мире. И они могли свободно посещать Россию в течение почти двенадцати лет, пока не попали в число иностранцев, которым въезд закрыт по карантинным соображениям. Сейчас проблема COVID-19 отступила на задний план, но русским «негражданам» Прибалтики право на безвизовый въезд в Россию не возвращено.

    Что же касается, например, русских граждан Латвии, то им за годовую визу на въезд в РФ приходится платить свыше 100 евро – вдвое больше, чем было несколько лет назад. Об этом факте нам рассказал один известный русский политик Латвии, на которого власти этого государства завели несколько уголовных и административных дел за его оппозиционную деятельность. Сейчас он пытается оформить въезд в Россию. Или еще более вопиющий факт: в марте спецслужбы Латвии задержали за «пророссийскую пропаганду» видеоблогера Кирилла Федорова. Он до сих пор находится в тюрьме. Зная об угрожающей ему опасности, рижанин Федоров занялся оформлением бумаг на въезд в Россию. Но в силу бюрократической сложности этой процедуры не успел…

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что до сих пор наши соотечественники, даже переезжающие в Россию по программе переселения, зачастую «должны были пройти семь кругов ада». Это связано с тем, что всех приезжающих рассматривали именно как «иностранцев», не деля на разные категории. «И, к сожалению, есть случаи, когда наши соотечественники умирали, не дождавшись российского гражданства. Причем речь идет даже о тех лицах, которые сделали гораздо больше для русского мира, чем многие российские общественники», – отмечает профессор.

    Политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Прибалтики, напоминает, как несколько лет назад написал статью о том, что будущее этих стран – этнические чистки. Теперь же, на фоне раздающихся в той же Латвии призывов к созданию концлагерей для «нелояльных» и в рамках подготовки к сносу оставшихся советских памятников, подобные прогнозы не кажутся фантастическими.

    Новое русское поколение – это повод для гордости

    Сейчас же Носович предрекает: «Ситуация в Латвии складывается очень тревожная. Правящая коалиция намерена идти до конца в намерении обломать рога этим русским – и не воспринимает даже тех здравомыслящих латышей, которые призывают не сходить с ума и не преследовать людей за то, что вышли 9 мая почтить память предков цветами.

    Русские Латвии, в свою очередь, склоняться к покорности не желают, а намерены бороться до конца за право праздновать те праздники, которые они считают своими. Выбрасывание их цветов трактором, запрет митинга в центре Риги, задержание по статье "оправдание геноцида" (!!!) завернутого в флаг России парня, выступившего 10 мая с речью о защите исторической памяти, а также прочие выходки этнократии только усиливают благородную ярость. России, в условиях уже начавшихся репрессий, нужно снять все бюрократические препоны для граждан и неграждан Латвии, желающих переехать в Российскую Федерацию».

    Политолог отвергает мнение, что в Прибалтике русские – это исключительно «колбасные эмигранты», до которых Москве не должно быть дела.

    «С положением русских в Латвии сейчас все плохо и станет еще хуже. Надо бороться за них, исходя из этого факта. Но чтобы были силы и стимул бороться, зафиксирую еще один факт. Позитивный. По отношению как к русским Латвии, так и к России, и к русским за рубежом в целом. Многие видели кадры из рижского парка Победы 10 мая. Что примечательно на этих кадрах? Там молодые люди. Главным символом сопротивления национализму стали 19-летний парень Александр Дубъяго с российским флагом и его друзья, которые охраняли цветы у памятника Освободителям Риги», – напоминает Носович.

    Это, по его словам, не что иное, как разрушение мифа, который придумала латвийская этнократия. «По их мнению, так называемый день победы – это праздник старых козлов-оккупантов, которые ностальгируют по своей советской молодости и дешевой водке. Молодежь этот праздник отмечать не может по определению, какой бы она ни была национальности. Чтобы европейская молодежь Латвии, у которой есть все либеральные свободы плюс свобода перемещения по Евросоюзу, отмечала памятные даты "совковых" отцов и дедов... такое просто невозможно!» – пишет политолог.

    Он напоминает, что никто не отчислит студента из Латвийского университета, если он не придет с цветами к памятнику красноармейцам 9 мая. «Отчислить могут, если придет. Я очень хорошо знаю тот ментальный шок, который испытывают прибалтийские деятели, когда обнаруживают, что молодежь может выступать с пророссийских и антизападных позиций. Молодые лица на мероприятиях, маркированных как пророссийские – страшная картинка для людей, убедивших себя, что они выбрали правильную сторону истории, а Россия скоро развалится вслед за Советским Союзом...

    Поэтому молодой парень в Варшаве, идущий возложить цветы к советскому памятнику сквозь толпу бесноватых украинских активисток – это шок. Поэтому 19-летний Александр Дубъяго из Риги с российским флагом у мемориала воинам-красноармейцам – шок. У России есть будущее, потому что у нее есть новые поколения, которые на уровне менталитета, ценностей и идеологии делают выбор в пользу России», – заключает Александр Носович.

    Шаг в правильном направлении

    По мнению Натальи Ереминой, защита соотечественников – это способ и право, позволяющие государству говорить на международном уровне. «Для России этот подход из разряда острой необходимости: только так она может говорить о нарушении прав человека в разных странах, называющих себя "демократичными" – указывая на примеры нарушения прав соотечественников в этих государствах.

    Кроме того, правительство России говорит о необходимости решения демографической проблемы за счет миграционных программ. Так ведь для реализации этой задачи гораздо перспективнее переселение соотечественников, любящих Россию, для которых Россия – Родина. Эти люди нацелены приезжать и вносить свой вклад в ее развитие. Неприемлемо отношение к ним как к тем, кто приехал на время подзаработать», – считает специалист.

    Много лет в Москве идут разговоры о возможности введения «карты русского» (по аналогии с «картой поляка»), обладателям которой дадут право на упрощенный въезд и облегченную процедуру трудоустройства в РФ.

    Но такой карты не ввели – и даже российская виза для зарубежных соотечественников серьезно подорожала. «Когда миграционные чиновники обосновывают такую политику в отношении наших соотечественников, речь идет о том, что они не могут разобраться, кого именно к числу этих самых соотечественников относить. Ключевой вопрос – мы рассматриваем в качестве соотечественников потомков всех граждан бывшего СССР или только тех, кто может доказать происхождение своих предков именно из разных регионов РФ?» – отмечает Еремина.

    Она считает, что на данном этапе никто не обвинит чиновников в сужении понятия «соотечественник» до понятия «русский». Еремина предлагает выделить в особую категорию тех, кто внес вклад в развитие русского мира, тех, кто непосредственно оказывал поддержку русскоязычным в той же Прибалтике. «Зачем таким людям доказывать, что они являются носителями русского языка, если они и так говорят на русском, думают по-русски, защищают всех тех, кто относит себя к русской культуре, помогают ветеранским движениям. Подобную информацию всегда могут предоставить те же координационные советы соотечественников. И, конечно, не надо бояться оказывать поддержку именно всем тем, кто считает себя русским и развивает русский мир», – предлагает профессор.

    Стоит отметить, что сейчас государство уже двигается в эту сторону. На днях Министерство внутренних дел России решило ускорить процедуру рассмотрения заявлений на переселение для соотечественников из СНГ, стран Прибалтики и ближнего зарубежья. Максимальный срок рассмотрения заявлений составит 15 дней. В главном управлении по вопросам миграции МВД России начал работать круглосуточный центр по приему заявлений на переселение. Заявления принимаются не только по электронной почте, но и по факсу, потому что в ряде стран доступ к российским интернет-ресурсам, включая портал госуслуг, заблокирован.

    При положительном решении – соотечественники смогут незамедлительно въехать на территорию России в выбранный ими регион, после чего в ускоренном порядке оформить гражданство.

    Это очень хороший шаг, но должен ли он быть единственным? Звучат предложения о том, чтобы помогать и тем соотечественникам, которым не грозят немедленные политические репрессии, но они все равно рассматривают вариант переселения. Этим людям надо облегчить условия въезда – чтобы они могли въехать в страну, осмотреться, узнать условия, завести необходимые предварительные контакты.

    Александр Носович предлагает восстановить бесплатные электронные визы на въезд в некоторые регионы России, действовавшие в 2019 году. И уж во всяком случае, говорит Носович, стоило бы вернуть право на безвизовый въезд для русских неграждан Прибалтики. Тем более, что буквально рядом есть интересный опыт – Александр Лукашенко ввел для жителей Литвы и Латвии право безвизового въезда в Белоруссию: сначала на месяц, а потом продлил до конца года. Это вызвало ярость правящих в Латвии и Литве режимов...

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