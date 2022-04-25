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25 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Антироссийские санкции наказывают Прибалтику

Цены на стройматериалы создают в Прибалтике новую социальную реальность Tairo Lutter/Reuters
Европейцев предупреждали, что антироссийские санкции вернутся к ним бумерангом – но казалось, это коснется разве что энергетики. И вот теперь ближайшие соседи России – страны Прибалтики – видят у себя резкое повышение цен, рост безработицы и преступности и даже невозможность строительства дорог. Как все это произошло и при чем тут Россия? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...

После смерти всегда наступает жизнь

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антироссийские санкции наказывают Прибалтику

    Цены на стройматериалы создают в Прибалтике новую социальную реальность
    		   25 апреля 2022, 11:00
    Фото: Tairo Lutter/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Европейцев предупреждали, что антироссийские санкции вернутся к ним бумерангом – но казалось, это коснется разве что энергетики. И вот теперь ближайшие соседи России – страны Прибалтики – видят у себя резкое повышение цен, рост безработицы и преступности и даже невозможность строительства дорог. Как все это произошло и при чем тут Россия?

    Еще 9 апреля вступил в силу запрет на въезд российских и белорусских автоперевозчиков на территорию Евросоюза. Однако данный запрет на въезд имеет ряд исключений. Например, исключения сделаны для поставок медикаментов, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также для энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Различные эстонские компании уже подали заявки на такие исключения на импорт товаров – и очень рассчитывают на то, что их прошения будут удовлетворены.

    Слезно просят впустить

    Так, металлургическое предприятие NPM Silmet из города Силламяэ сообщило, что 70% сырья они закупали в России, а теперь поставки оказались под угрозой. NPM Silmet запрашивает разрешение на ввоз до 450 тонн сырья в месяц.

    Также письмо с запросом отправила компания Polys Plus – один из крупнейших импортеров битума в Эстонии. Деятельность компании из-за санкций с 9 апреля приостановлена. «В результате в Эстонии будет катастрофическая нехватка сырья для дорожного строительства», – предупреждает генеральный директор компании Юри Зарва. В связи с этим Polys Plus просит как можно скорее пропустить российские автомобили, чтобы обеспечить Эстонию битумом, который является нефтепродуктом и потому попадает под льготную категорию.

    В апреле выяснилось, что рост цен на строительные материалы внес коррективы в планы не только частных фирм, но даже и администрации Таллина. Мэр города Михаил Кылварт признал, что в этом году в столице не удастся приступить к строительству всех запланированных объектов. «Когда выяснится, насколько выросли цены, к концу весны сможем составить список объектов, по которым вообще начнутся работы», – добавил вице-мэр города Владимир Свет.

    Первым «под нож» пошел план ремонта Петербургского шоссе в Таллине, который предполагалось провести в 2022-2024 годах. Теперь выясняется, что у самоуправления нет денег, чтобы провести эту работу – из-за роста цен на строительные материалы.

    Запрет на въезд грузовых фур с российскими и белорусскими номерами заставил нервничать и прибалтийских автоперевозчиков. Они не скрывают, что если Россия введет зеркальные санкции, то это больно ударит по их бизнесу. Например, в нарвском предприятии Narva Auto, в котором трудится 50 человек, напрямую заявили, что в случае ответных санкций могут совсем прекратить свою деятельность.

    «Я сомневаюсь, что работы станет больше, потому что грузов не так много – и было, и есть. Но может оказаться так, что будет зеркальное отражение санкций со стороны России – и тогда мы вообще остановимся. Если это случится, то я не представляю что нам делать? А от пятидесяти наших работников зависят еще их семьи, кормящиеся за счет их заработков. Для нас это губительная вещь», – пояснил председатель правления Narva Auto Николай Бурдаков. По его данным, в Нарве, помимо их предприятия, есть еще порядка 50 различных маленьких компаний, которые занимаются грузоперевозками в направлении России. Их будущее также напрямую зависит от возможных контрсанкций со стороны РФ.

    Санкционный «рикошет»

    «Война санкций» больно бьет и по крупным промышленным предприятиям. Так, в начале апреля объявил об остановке производственного процесса литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa («Лифоса»). Завод является дочерним предприятием «Еврохима». А поскольку в совете директоров этой компании сидел Андрей Мельниченко, на которого наложены санкции ЕС, то у «Лифосы» возникли, по словам ее руководства, «беспрецедентные проблемы».

    Литовская журналистка Рената Рейнгольдене поясняет: «После начала специальной военной операции России на Украине литовская процветающая градообразующая махина попала под адресованные физическим и юридическим лицам санкции Евросоюза, США и Британии. Акции предприятия принадлежат зарегистрированной в Швейцарии компании EuroChem Group, которая на 90% принадлежит кипрской AIM Capital, управляемой россиянином Андреем Мельниченко. Правительство механически применило запреты, арестовав счета Lifosa».

    Администрация завода воззвала за помощью к госорганам, отмечая, что из-за заблокированных счетов «больше нет возможности выплачивать пособия более чем тысяче сотрудников с исключительной квалификацией».

    Также оказались заблокированы взносы на социальное страхование и другие налоги на труд, невозможно производить платежи за услуги, которые необходимы для деятельности Lifosa. Как сообщил агентству BNS мэр города Кедайняй Валентинас Тамулис, Lifosa обеспечивает этот населенный пункт теплом.

    Завод экспортирует продукцию в Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию, Польшу, Францию, на Украину и в ряд других стран, дает работу 1,5 тыс. человек (причем все население Кедайняя составляет 22,5 тыс. человек), являясь крупнейшим работодателем в этом районе. По данным Минфина Литвы, в 2020 году доходы «Лифосы» составили 315,2 млн евро, чистая прибыль – 16,8 млн. Губить такое предприятие крайне невыгодно. И тем не менее своевременно государство помочь «Лифосе» не смогло. Администрация завода рассчитывает сохранить на предприятии минимум 300 рабочих мест из 1500 и перезапустить хотя бы 20% мощностей, используя сырье «нероссийского и небелорусского происхождения». Откуда оно станет поступать, руководство пока не знает.

    Другой красноречивый пример – ситуация с латвийским предприятием Ventamonjaks, лишившимся возможности заплатить за услуги по хранению в Вентспилсе 40 тыс. тонн жидкого аммиака. Причина та же – главным бенефициаром компании является глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, также угодивший под санкции. «Из-за введенных против России санкций ООО Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тыс. тонн опасного вещества (жидкого аммиака), не может расплатиться с предприятием VK Terminal Services. Оно оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе обеспечивает хранение аммиака», – предупредил мэр Вентспилса Янис Витолиньш.

    Он отметил, что к 22 апреля у VK Terminal Services закончатся средства – и больше не будет возможности оплатить электроэнергию и газ пропан. А без этого обеспечить безопасное хранение аммиака невозможно. Городская дума Вентспилса обратилась к премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, государственной комиссии рынка финансов и капитала и другим ответственным учреждениям – чтобы они хоть как-то решили проблему. В правительстве сначала решили в течение недели вывезти аммиак на двух танкерах, но так и не нашли куда его потом девать. В итоге представители ответственных учреждений постановили, что Ventamonjaks может гарантировать безопасное хранение аммиака как минимум до 15 мая – а дальше будет видно.

    Hе можешь купить? Укради!

    Исчезновение многих необходимых товаров уже привело в Прибалтике к возникновению нового типа преступлений. Для крестьян стала актуальной охрана хранилищ удобрений, больших канистр с топливом и металлолома, поскольку все это подорожало в несколько раз.

    В частности, удорожание удобрений в несколько раз и сложности с их поставками, вызванные санкциями, поставили фермеров в особенно затруднительное положение. «В последний год рынок удобрений стремительно меняется», – отмечает исполнительный директор эстонской фирмы Linas Agro Михкель Ханг. Причем, по его словам, стоимость данного вида продукции начала расти еще в прошлом июне, а сейчас признаков изменений к лучшему и снижения цен не наблюдается.

    Представители аграрной отрасли бьют тревогу.

    «Эстонские производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания столкнулись с беспрецедентным вызовом. Они должны справиться с резким ростом расходов на производство и сложностями с поставками необходимых веществ», – говорит руководитель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус. А член правления палаты Меэли Линдсаар добавляет, что предложений на рынке удобрений не хватает и высокие цены в этом сегменте ставят земледельцев перед сложным выбором. Фермеры ощущают в настоящее время огромную неуверенность.

    В конце концов дошло до того, что удобрения начали попросту воровать – у тех, у кого они еще есть. «Поскольку удобрения сейчас ценятся больше чем прежде, а многие фермеры заранее запаслись ими на весь сезон, стоит внимательно следить за своим имуществом. Для таких случаев есть специальная охранная система, предназначенная для мест, где нет электричества или где нельзя установить сложные видеосистемы и проложить кабели», – советует сотрудник охранного предприятия G4S Максим Тууль. По его словам, сейчас настало самое время для того, чтобы научиться навыкам бдительности и внимательности. Необходимо смотреть в оба, чтобы тебя не обворовали.

    Непростая ситуация сейчас и в металлообрабатывающей промышленности. Если в той же Эстонии в прошлом году случаев кражи металла зафиксировано более чем в два раза больше, чем в 2020 году, то в этом году воры стали еще активнее. Только за три первых месяца года кражи металла зафиксированы в волостях Ида-Вирумаа, Рапламаа, Пярнумаа и Сааремаа. Эстонская пресса описывает один из таких случаев, когда трое злоумышленников пытались ограбить пункт приема металлолома в Таллине.

    По словам сотрудника G4S Рамона Каю, причиной роста числа краж стал тот факт, что стоимость стройматериалов в регионе за последнее время сильно увеличилась. «Черные и цветные металлы подорожали в несколько раз, – констатирует Каю. – Участились кражи с объектов. На повестке дня снова стоят потери строительных материалов и обусловленный этим материальный ущерб, а также перенос сроков завершения строительства. Все, кто задействован в этом секторе – продавцы металла, посредники, производственные предприятия, скупщики, строители – должны сейчас задуматься о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество».


     
     
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