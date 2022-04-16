Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

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Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Захват воображения – главная цель современной войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, её основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей. Подробности...

Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
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Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

    Эстонское гостеприимство больше никому не нужно
    		   16 апреля 2022, 20:10
    Фото: Ints Kalnins/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Спецоперация России на Украине вызвала в Прибалтике приступ ужаса. Правители государств Балтии неоднократно заявляли, что «если украинцы проиграют эту войну, то Россия проявит агрессию и в отношении других государств». И сейчас они жестоко расплачиваются за такие прогнозы, и бьет по ним при этом вовсе не Россия.

    Необдуманные заявления политиков стран Прибалтики на тему «мы можем оказаться следующими» рождают страх. И этот страх отталкивает от региона иностранных туристов, студентов и инвесторов.

    «Требуют дополнительных гарантий»

    Местные военные пытаются, как могут, успокоить население. Так, на прошедшей в среду пресс-конференции заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил, что прямой угрозы региону сейчас нет. Но подобные увещевания действуют плохо – тем более, что другие официальные лица их фактически дезавуируют.

    «Если Москве удастся сделать из Украины свой протекторат, поставить марионеточное правительство, тогда, конечно, они будут очень самоуверенны и могут пойти дальше. Путин же ясно сказал, что его цель – не только захват Украины, а перестройка всей архитектуры безопасности Европы, возврат к 1997 году, когда мы не были членами НАТО», – сказал журналистке Би-би-си эстонский политолог Калев Стойческу, сотрудник таллинского «Международного центра обороны и безопасности».

    Подобные заявления не остаются без внимания и в странах, лежащих за пределами Прибалтики. И теперь в эстонских вузах жалуются, что иностранные студенты проявляют значительно меньший интерес к учебе в Эстонии, чем еще несколькими месяцами раньше. Так, глава приемной комиссии университета в городе Тарту Туули Калдма отмечает, что по сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в магистратуру уменьшилось на 40%. «Видно, что для иностранных студентов наш регион сейчас кажется не самым безопасным», – добавила она.

    Жалуются не только вузы, но и представители бизнеса. Директор торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс сказал, что страх перед возможным нападением России на страны Прибалтики вызвал отток из страны иностранных инвестиций. И это эстонцам особенно прискорбно – в условиях взятого ими курса на обрыв любых экономических связей с Россией и Белоруссией. От «неправильных» бизнес-партнеров эстонцы избавляются, а «правильные» сами не желают к ним ехать.

    «Сейчас ведется поиск новых партнеров для замены поставок из России, Белоруссии и Украины, – пояснил Пальтс. – Но в сторону эстонских предпринимателей смотрят с недоверием. И вполне обычной является ситуация, когда запрашивают предоплату или требуют дополнительных гарантий».

    В тревоге пребывают и представители эстонского туристического сектора, еще недавно рассчитывавшие на его быстрое восстановление после пандемии Covid-19. Член правления Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS) Сигрид Харьо сказала, что многие туристы прочих стран Евросоюза сейчас аннулируют запланированные ими было поездки в Эстонию. «Крупные туроператоры Германии уже убрали из своих предложений не только Эстонию, но и все страны Балтии», – поведала Харьо. Что касается туристов из соседней России, то, опять же, дорогу им закрыла сама Эстония, прекратив выдачу виз.

    Страх перед «большим и агрессивным соседом»

    Страдает туристический сектор и в Литве. Так, литовский журналист Линас Егелевичус не без тревоги пишет: «Безопасность стран Балтии под крылом НАТО, однако в туристической отрасли есть эмоциональные факторы. В них близость страны-агрессора не идет на пользу, например, литовским курортам, находящимся рядом с военизированным российским городом Калининград».

    Егелевичус приводит свидетельство Эдиты Лубицкиене, управляющей центром культуры и туризма курортного поселка Нида, который находится на побережье Балтийского моря в природном парке Куршская коса. «Гостиницы, которые обычно размещают группы гостей, еще пару недель назад стали сообщать, что резервации, сделанные немецкими и австрийскими туристическими агентствами, отменены до 15 мая. Те, что сделаны на более поздние даты, пока не меняются, что дает надежду», – сказала Лубицкене.

    По ее словам, экономика местных территорий только-только начала отходить от последствий пандемии коронавируса, лишившей доступа в эти края туристов из других стран – а тут новая напасть... Особенно болезненным выглядит отсутствие немецких туристов – хотя этот регион Литвы когда-то был частью Германии и до сих пор сохраняет значительные следы присутствия германского культурного наследия. Местные культурные учреждения специально составили планы развлекательных мероприятий для привлечения немецкого туриста – как теперь оказывается, напрасно...

    Ответственность за происходящее в туристическом секторе во многом лежит на властях Литвы, раздувающих страх перед «большим и агрессивным соседом, чья Калининградская область находится совсем рядом». Последствия этой истерии для литовской экономики крайне негативны.

    «Все, кто здесь проживает, или кто приезжает на выходные, задают мне один и тот же вопрос: "Какова ситуация на границе?" На этот вопрос мне приходится отвечать каждый день и не по одному разу», – жалуется председатель самоуправления курортного городка Неринга (частью которого является Нида) Дариус Ясайтас. Он призывает жителей и гостей Неринги постараться расслабиться и почувствовать себя в безопасности – поскольку никаких признаков «нападения России» нет.

    Председатель объединения гостиниц и ресторанов города Паланги Ингрида Валайтиене подтверждает, что зарубежные туристы начали отказываться от планов посещения этих мест. По словам Валайтиене, возглавляемая ею организация делает все возможное, чтобы доказать иностранцам, что в Литве ситуация нормальная. «Первые сигналы, замечания уже поступили – именно аннулирование заказов по вышеуказанной причине. Скажем, немецкие туристы, туристы из других стран, которые приезжали группами, отзывают заказы – из страха, боязни ехать летом в нашу страну. Поскольку это только первая отмена заказов, мы объясняем, что здесь нет войны, что мы живем и работаем как обычно. Посмотрим, что будет дальше», – говорит глава объединения.

    Некоторые литовских руководители туристических предприятий считают, что число летних приездов иностранных туристов в регион может снизиться по меньшей мере на четверть. Тем более, что проблемы туристической отрасли усиливаются из-за роста цен. «Уже сейчас в холодный сезон расходы на энергетику для гостиниц и кафе страшно выросли. Прогноз такой – рост цен будет в пределах 10-15%. Цены на услуги, продукты, энергоресурсы, зарплаты – все увеличилось», – признала Валайтене.

    «Ситуация в любой момент может поменяться»

    Власти Латвии тоже по мере сил нагоняют страх. По их словам, пока в стране безопасно, но... «Ситуация в любой момент может поменяться, – заявил в эфире Би-би-си депутат латвийского парламента Айнар Латковскис. – Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед – страна-агрессор, которая напала на другую страну. И эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но находится рядом».

    А экс-депутат латвийского парламента и бывший глава штаба Национальных вооруженных сил Карлис Креслиньш считает, что желание России атаковать Прибалтику будет зависеть в том числе от реакции западных стран – например, серьезности санкций и способности договориться внутри ЕС и НАТО. По мнению отставного военного, альянс НАТО обязан донести до России «четкий сигнал» о том, что в случае надобности станет сражаться за Прибалтику до последней капли крови. «Если не будет четкого сигнала, то угроза существенно увеличивается. Тогда следующим шагом станут балтийские страны. Понятно, что, если в открытую воевать против НАТО, особо вариантов выиграть нет – но это если вести конвенциальную войну.

    Однако, во-первых, есть дубинка с атомным оружием... Во-вторых, где гарантия, что у нас в Латгалии не появятся "зеленые человечки"? А в Латгалии много русскоязычных, которые могут захотеть в Россию», – предупредил Креслиньш в разговоре с Би-би-си.

    В итоге глава Банка Латвии Мартиньш Казакс предупредил, что нужно готовиться к падению уровня зарубежных инвестиций. «Геополитический фон способен в некоторых случаях отбить у частного сектора желание инвестировать, так как неопределенность и неуверенность могут быть очень велики», – отметил Казакс. Он постарался всеми силами уверить, что латвийская экономика и страны Прибалтики в целом находятся в такой же безопасности, как и прежде – поскольку прямых военных угроз странам НАТО в настоящее время нет. Однако, как признал банкир, оптимизм инвесторов снизился.

    Ситуация не только препятствует росту иностранного туризма, но и гасит желание путешествовать ради развлечения в самих латвийцах. «Интерес к путешествиям резко снизился», – рассказал руководитель одного из латвийских турагентств Каспарс Гегерис. По его словам, люди переоценили свои приоритеты, решив экономить деньги, а не тратить.

    Директор другого агентства Иева Кейша поведала в эфире «Латвийского радио», что люди напуганы – клиенты тщательно проверяют маршруты полетов, так как беспокоятся, что траектория окажется слишком близко к Украине. «Кроме того, жители обеспокоены дальнейшим ростом цен. Война влияет на цены бензина, всех товаров и услуг. Из-за этого жители предпочитают пересмотреть или отложить поездку», – отметила Кейша.

    В свою очередь президент латвийской Ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца считает, что наибольшее беспокойство вызывает сокращение туристов, прибывающих в Латвию. В значительной степени туристический поток обрубила сама Рига, отказав россиянам в визах. «Один большой рынок входящего туризма для Латвии – это Россия. Его теперь не будет как такового. Другой рынок – американский и оттуда не едут в регионы, где вблизи происходят военные действия. Это влияет на всю Европу, так как во многих случаях считается, что война происходит в Европе», – отметила Каваца. По ее словам, до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия, Латвия на большой объем туристов рассчитывать не может.

    В сложившейся ситуации бизнес выживает, как умеет. В Латвийском агентстве инвестиций и развития заявили о готовности сотрудничать с теми западными компаниями, которых политика вынуждает уходить из России, но не желающими покидать регион. Таким компаниям предлагают открывать офисы в Латвии. А в середине апреля в странах Балтии официально начал работу украинский туроператор Join UP! Поможет ли это оживить здешнюю деловую жизнь – пока непонятно.


     
     
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