Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

Спецоперация России на Украине вызвала в Прибалтике приступ ужаса. Правители государств Балтии неоднократно заявляли, что «если украинцы проиграют эту войну, то Россия проявит агрессию и в отношении других государств». И сейчас они жестоко расплачиваются за такие прогнозы, и бьет по ним при этом вовсе не Россия.

Необдуманные заявления политиков стран Прибалтики на тему «мы можем оказаться следующими» рождают страх. И этот страх отталкивает от региона иностранных туристов, студентов и инвесторов.

«Требуют дополнительных гарантий»

Местные военные пытаются, как могут, успокоить население. Так, на прошедшей в среду пресс-конференции заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил, что прямой угрозы региону сейчас нет. Но подобные увещевания действуют плохо – тем более, что другие официальные лица их фактически дезавуируют.

«Если Москве удастся сделать из Украины свой протекторат, поставить марионеточное правительство, тогда, конечно, они будут очень самоуверенны и могут пойти дальше. Путин же ясно сказал, что его цель – не только захват Украины, а перестройка всей архитектуры безопасности Европы, возврат к 1997 году, когда мы не были членами НАТО», – сказал журналистке Би-би-си эстонский политолог Калев Стойческу, сотрудник таллинского «Международного центра обороны и безопасности».

Подобные заявления не остаются без внимания и в странах, лежащих за пределами Прибалтики. И теперь в эстонских вузах жалуются, что иностранные студенты проявляют значительно меньший интерес к учебе в Эстонии, чем еще несколькими месяцами раньше. Так, глава приемной комиссии университета в городе Тарту Туули Калдма отмечает, что по сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в магистратуру уменьшилось на 40%. «Видно, что для иностранных студентов наш регион сейчас кажется не самым безопасным», – добавила она.

Жалуются не только вузы, но и представители бизнеса. Директор торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс сказал, что страх перед возможным нападением России на страны Прибалтики вызвал отток из страны иностранных инвестиций. И это эстонцам особенно прискорбно – в условиях взятого ими курса на обрыв любых экономических связей с Россией и Белоруссией. От «неправильных» бизнес-партнеров эстонцы избавляются, а «правильные» сами не желают к ним ехать.

«Сейчас ведется поиск новых партнеров для замены поставок из России, Белоруссии и Украины, – пояснил Пальтс. – Но в сторону эстонских предпринимателей смотрят с недоверием. И вполне обычной является ситуация, когда запрашивают предоплату или требуют дополнительных гарантий».

В тревоге пребывают и представители эстонского туристического сектора, еще недавно рассчитывавшие на его быстрое восстановление после пандемии Covid-19. Член правления Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS) Сигрид Харьо сказала, что многие туристы прочих стран Евросоюза сейчас аннулируют запланированные ими было поездки в Эстонию. «Крупные туроператоры Германии уже убрали из своих предложений не только Эстонию, но и все страны Балтии», – поведала Харьо. Что касается туристов из соседней России, то, опять же, дорогу им закрыла сама Эстония, прекратив выдачу виз.

Страх перед «большим и агрессивным соседом»

Страдает туристический сектор и в Литве. Так, литовский журналист Линас Егелевичус не без тревоги пишет: «Безопасность стран Балтии под крылом НАТО, однако в туристической отрасли есть эмоциональные факторы. В них близость страны-агрессора не идет на пользу, например, литовским курортам, находящимся рядом с военизированным российским городом Калининград».

Егелевичус приводит свидетельство Эдиты Лубицкиене, управляющей центром культуры и туризма курортного поселка Нида, который находится на побережье Балтийского моря в природном парке Куршская коса. «Гостиницы, которые обычно размещают группы гостей, еще пару недель назад стали сообщать, что резервации, сделанные немецкими и австрийскими туристическими агентствами, отменены до 15 мая. Те, что сделаны на более поздние даты, пока не меняются, что дает надежду», – сказала Лубицкене.

По ее словам, экономика местных территорий только-только начала отходить от последствий пандемии коронавируса, лишившей доступа в эти края туристов из других стран – а тут новая напасть... Особенно болезненным выглядит отсутствие немецких туристов – хотя этот регион Литвы когда-то был частью Германии и до сих пор сохраняет значительные следы присутствия германского культурного наследия. Местные культурные учреждения специально составили планы развлекательных мероприятий для привлечения немецкого туриста – как теперь оказывается, напрасно...

Ответственность за происходящее в туристическом секторе во многом лежит на властях Литвы, раздувающих страх перед «большим и агрессивным соседом, чья Калининградская область находится совсем рядом». Последствия этой истерии для литовской экономики крайне негативны.

«Все, кто здесь проживает, или кто приезжает на выходные, задают мне один и тот же вопрос: "Какова ситуация на границе?" На этот вопрос мне приходится отвечать каждый день и не по одному разу», – жалуется председатель самоуправления курортного городка Неринга (частью которого является Нида) Дариус Ясайтас. Он призывает жителей и гостей Неринги постараться расслабиться и почувствовать себя в безопасности – поскольку никаких признаков «нападения России» нет.

Председатель объединения гостиниц и ресторанов города Паланги Ингрида Валайтиене подтверждает, что зарубежные туристы начали отказываться от планов посещения этих мест. По словам Валайтиене, возглавляемая ею организация делает все возможное, чтобы доказать иностранцам, что в Литве ситуация нормальная. «Первые сигналы, замечания уже поступили – именно аннулирование заказов по вышеуказанной причине. Скажем, немецкие туристы, туристы из других стран, которые приезжали группами, отзывают заказы – из страха, боязни ехать летом в нашу страну. Поскольку это только первая отмена заказов, мы объясняем, что здесь нет войны, что мы живем и работаем как обычно. Посмотрим, что будет дальше», – говорит глава объединения.

Некоторые литовских руководители туристических предприятий считают, что число летних приездов иностранных туристов в регион может снизиться по меньшей мере на четверть. Тем более, что проблемы туристической отрасли усиливаются из-за роста цен. «Уже сейчас в холодный сезон расходы на энергетику для гостиниц и кафе страшно выросли. Прогноз такой – рост цен будет в пределах 10-15%. Цены на услуги, продукты, энергоресурсы, зарплаты – все увеличилось», – признала Валайтене.

«Ситуация в любой момент может поменяться»

Власти Латвии тоже по мере сил нагоняют страх. По их словам, пока в стране безопасно, но... «Ситуация в любой момент может поменяться, – заявил в эфире Би-би-си депутат латвийского парламента Айнар Латковскис. – Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед – страна-агрессор, которая напала на другую страну. И эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но находится рядом».

А экс-депутат латвийского парламента и бывший глава штаба Национальных вооруженных сил Карлис Креслиньш считает, что желание России атаковать Прибалтику будет зависеть в том числе от реакции западных стран – например, серьезности санкций и способности договориться внутри ЕС и НАТО. По мнению отставного военного, альянс НАТО обязан донести до России «четкий сигнал» о том, что в случае надобности станет сражаться за Прибалтику до последней капли крови. «Если не будет четкого сигнала, то угроза существенно увеличивается. Тогда следующим шагом станут балтийские страны. Понятно, что, если в открытую воевать против НАТО, особо вариантов выиграть нет – но это если вести конвенциальную войну.

Однако, во-первых, есть дубинка с атомным оружием... Во-вторых, где гарантия, что у нас в Латгалии не появятся "зеленые человечки"? А в Латгалии много русскоязычных, которые могут захотеть в Россию», – предупредил Креслиньш в разговоре с Би-би-си.

В итоге глава Банка Латвии Мартиньш Казакс предупредил, что нужно готовиться к падению уровня зарубежных инвестиций. «Геополитический фон способен в некоторых случаях отбить у частного сектора желание инвестировать, так как неопределенность и неуверенность могут быть очень велики», – отметил Казакс. Он постарался всеми силами уверить, что латвийская экономика и страны Прибалтики в целом находятся в такой же безопасности, как и прежде – поскольку прямых военных угроз странам НАТО в настоящее время нет. Однако, как признал банкир, оптимизм инвесторов снизился.

Ситуация не только препятствует росту иностранного туризма, но и гасит желание путешествовать ради развлечения в самих латвийцах. «Интерес к путешествиям резко снизился», – рассказал руководитель одного из латвийских турагентств Каспарс Гегерис. По его словам, люди переоценили свои приоритеты, решив экономить деньги, а не тратить.

Директор другого агентства Иева Кейша поведала в эфире «Латвийского радио», что люди напуганы – клиенты тщательно проверяют маршруты полетов, так как беспокоятся, что траектория окажется слишком близко к Украине. «Кроме того, жители обеспокоены дальнейшим ростом цен. Война влияет на цены бензина, всех товаров и услуг. Из-за этого жители предпочитают пересмотреть или отложить поездку», – отметила Кейша.

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В свою очередь президент латвийской Ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца считает, что наибольшее беспокойство вызывает сокращение туристов, прибывающих в Латвию. В значительной степени туристический поток обрубила сама Рига, отказав россиянам в визах. «Один большой рынок входящего туризма для Латвии – это Россия. Его теперь не будет как такового. Другой рынок – американский и оттуда не едут в регионы, где вблизи происходят военные действия. Это влияет на всю Европу, так как во многих случаях считается, что война происходит в Европе», – отметила Каваца. По ее словам, до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия, Латвия на большой объем туристов рассчитывать не может.

В сложившейся ситуации бизнес выживает, как умеет. В Латвийском агентстве инвестиций и развития заявили о готовности сотрудничать с теми западными компаниями, которых политика вынуждает уходить из России, но не желающими покидать регион. Таким компаниям предлагают открывать офисы в Латвии. А в середине апреля в странах Балтии официально начал работу украинский туроператор Join UP! Поможет ли это оживить здешнюю деловую жизнь – пока непонятно.