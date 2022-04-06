Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

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6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
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«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
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История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
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Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Жириновский умел предсказывать будущее

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом. Подробности...
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Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
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Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...
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Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

Буча: Что думать

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

    Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства
    		   6 апреля 2022, 20:45
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Станислав Лещенко

    «За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения – но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера.

    Прежде всего вспомним события, произошедшие в Латвии в течение последних недель. 31 марта Сейм Латвии в срочном порядке утвердил поправки к «Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий», призванные исключить празднование жителями страны Дня Победы 9 мая. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе, чем в двухстах метрах от любого памятника солдатам советской армии.

    Также отныне на любых мероприятиях запрещено «прославлять события, содержащие идеологию нацистского и коммунистического режима». В том числе отмечать «дни рождения представителей этих идеологий, дни памяти боев и побед, дни прославления оккупации территорий или части территорий свободных и независимых государств – исключая случаи, когда цель таких мероприятий не связана с прославлением тоталитарных режимов или с оправданием совершенных преступных деяний, и используется в образовательных, научных или художественных целях».

    По крайней мере, власти пока еще не запретили возлагать цветы на могилы и памятники советским солдатам. И многие представители русской общины заявляют, что будут это делать 9 мая. Но среди людей разносятся тревожные слухи о том, что уже в скором времени власти могут приступить к «радикальному решению» вопроса о советском памятнике Освободителям Риги, находящемся в столичном Парке Победы.

    Все последние годы этот монумент служил одной из главных «точек сборки» русской общины Латвии – ежегодно 9 мая у него собирались десятки и даже сотни тысяч празднующих людей. Власти страны давно высказывались о своем желании снести этот крайне раздражающий их памятник. Но они побаивались это сделать, поскольку монумент находится под защитой российско-латвийского соглашения, заключенного много лет назад. Однако сейчас зазвучали предложения о том, что пришло время разорвать данное соглашение.

    Гиперактивный Борданс

    28 марта министр юстиции Янис Борданс сообщил, что правящая коалиция поддержала его предложение возобновить начатую в еще 2019 году в комиссии Сейма по иностранным делам работу по «подготовке решений» по памятнику Освободителям. Министр уверен, что «пропагандистский памятник» в парке Победы представляет «угрозу национальной безопасности». Он подчеркнул, что в центре латвийской столицы не должны располагаться символы «империи зла».

    Что касается юридической стороны такого решения, то, по словам Борданса, всегда существуют причины, которые могут прекратить действие соглашения между Латвией и Россией, охраняющего подобные монументы. «Россия своими военными преступлениями – нападением на независимое государство – игнорирует и нарушает международные договоры, заключенные на постсоветском пространстве. Нападением на Украину Россия нарушила договор, поэтому у нас нет обязательств. Парк Победы должен стать памятной доской латвийской победы!», – призвал Борданс. А министр культуры Наурис Пунтулис добавил, что «победа Украины в войне с Россией позволит достаточно быстро решить вопрос с памятником».

    Но на этом Борданс не успокоился. Он направил на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проект поправок к «Закону о гражданстве». «Рассматривается, что гражданин Латвии, значительно поддержавший военную агрессию страны и международно-наказуемые преступления против другого демократического государства, тем самым способствуя угрозе демократическому строю Латвии, нарушил долг взаимной лояльности между государством и гражданином», – пояснили авторы законопроекта.

    Как это будет выглядеть на практике?

    Пока еще механизм лишения латвийского гражданства не вполне ясен. В аннотации к подготовленным Минюстом поправкам говорится: «В ситуации, когда гражданин осуществляет такую деятельность, как указано в законопроекте, государство должно иметь право оценить, может ли такое лицо пользоваться правами, вытекающими из гражданства и международной защитой, которую Латвия предоставляет своему гражданину». 

    Законопроект предусматривает, что «гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю». Также гражданства «могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях».

    Представителями русской общины тут же было высказано опасение, что в случае принятия этих поправок госорганы смогут лишать гражданства Латвии натурализовавшихся бывших неграждан. Это около 150 тысяч человек – практически все русскоязычные. Почти все они либо являются местными уроженцами, либо прожили в Латвии большую часть жизни. Но в начале 1990-х возрожденная Латвийская Республика отказала им в гражданстве – по причине «неправильного происхождения». И тогда многие новоиспеченные латвийские неграждане стали брать гражданство Российской Федерации. В Латвии они живут по постоянным видам на жительство, большинство из них уже пребывают в пенсионном возрасте.

    Со стороны националистических политиков давно раздаются призывы о том, чтобы лишить этих людей права на жительство в Латвии – потому что они, дескать, в подавляющем большинстве голосуют за Владимира Путина. «Нам не нужен здесь путинский электорат!», – провозглашают националисты.

    Также высказывается предположение, что поправки о возможном лишении гражданства специально готовят к дате 9 мая. «Понятно, что поправки к закону – возможность лишать гражданства всех, кто неугоден властям. Подогнать под поддержку неправильных сил смогут любого жителя Латвии. До сих пор активистов, несогласных с позицией властей, арестовывали, натужно судили и сажали. А так даже не придется патроны в потолок подкидывать или порнографию в уже изъятые компьютеры записывать (таких ляпов у спецслужб уйма).

    Возможно, торопятся не случайно. Готовить списки на лишение гражданства могут начать уже 9 мая, когда люди, несмотря на запрет собираться ближе 200 метров к памятникам советским воинам, придут по одному возлагать цветы к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков», – пишет в своем тг-канале журналист Алексей Стефанов.

    5 апреля комиссия парламента по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально рассмотрела предложенные Бордансом поправки – и «концептуально» поддержала их. В то же время в комиссии указали, что человек может подвергнуться денатурализации только в том случае, если это не приводит к тому, что он становится лицом без гражданства.

    Поправки под Петра Авена?

    Эксперты, приглашенные на заседание комиссии Сейма, в целом поддержали поправки к закону, однако указали, что «нужно выработать четкие формулировки». Так, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица указала, что «если законом предусмотрено лишение гражданства по факту поддержки военных преступлений, то это может решить только суд, а не службы безопасности».

    Представитель юридического бюро Сейма Эвинс Дановскис отметил: «Предлагаемые изменения предусматривают лишение гражданства Латвии за пособничество военным преступлениям. Однако сейчас термин "военные преступления" является частью разговорной речи, общественной риторики – в то время, как военные преступления в Украине еще не задокументированы юридически». В среду, 6 апреля, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки. Нет сомнений, что утвердит их и Сейм на общем голосовании депутатов.

    Латвийский оппозиционный активист Владимир Линдерман комментирует ситуацию следующим образом: «Министерство юстиции Латвии предложило лишать гражданства тех, кто поддерживает военные преступления. Понятно, подразумевается поддержка России. Предложение уже концептуально одобрено комиссией Сейма. Лишать гражданства или нет, в каждом конкретном случае будет решать Служба госбезопасности. Которая уже возбудила 15 уголовных дел за "оправдание российской агрессии против Украины". Большинство дел – за посты в социальных сетях.

    Таким образом, за пост в соцсети можно будет лишиться гражданства Латвии. Это круто, я считаю. Нет, это не фашизм, конечно. Как вы такое могли подумать? Существует европейская Конвенция о гражданстве. Латвия является ее участником. Конвенция запрещает лишать человека гражданства, если у него нет "запасного аэродрома" – гражданства другой страны. Но кого сейчас интересуют какие-то конвенции. Тьфу на них. Главное – принять участие в крестовом походе против России».

    Была выдвинута еще одна любопытная версия. Ранее было объявлено, что Латвия ищет способы, как лишить своего гражданства российского предпринимателя Петра Авена – у которого на днях отобрали высшую латвийскую государственную награду, «Орден трех звезд». Миллиардер, председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» Петр Авен был награжден Орденом трех звезд в апреле 2012 года. Дело в том, что основанный им благотворительный фонд «Поколение» сделал в свое время крупные вложения в Латвию.

    Из средств фонда выделялись средства на поддержку здоровья латвийских детей, на проекты культурного обмена между Россией и Латвией, на стипендии и гранты в научной сфере. На деньги «Поколения» восстанавливается один из самых красивых лютеранских храмов в Латвии – Яунпиебалгская церковь Св. Фомы. Фонд подарил Детской клинической университетской больнице в Риге диагностическую аппаратуру, а знаменитому композитору Раймонду Паулсу – новый концертный рояль дорогой марки Steinway&Sons.

    Однако все эти заслуги оказались вмиг аннулированными. «Латвия собирается лишить латвийского гражданства банкира Петра Авена – на том основании, что "Альфа-банк" попал под санкции Запада. Авен – один из символов ельцинской семибанкирщины 90-х, который при Путине "выбрал свободу". Увидев ее в маленькой стране с узкими улочками, ароматным кофе с рижским бальзамом и апартеидом русскоязычного населения, которому практически в полном составе отказали в фундаментальных правах человека после распада СССР», – с иронией отмечает политолог Александр Носович.

    И сейчас в латвийской прессе пишут, что новые поправки к «Закону о гражданстве» протаскивают специально «под Авена». Так-то латвийское законодательство двойное гражданство с Россией запрещает, но ради Петра Авена в свое время было сделано исключение. В любом случае, российское гражданство у него останется. А вот ли пойдут латвийские законодатели дальше и создадут ли механизм лишения гражданства и тех, у кого оно единственное, пока еще неясно. Это – вопрос ближайшего времени.


     
     
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