ЕК рекомендовала изучить возможность отзыва «золотых паспортов» у россиян

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС изучить возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках.

«Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме «золотых паспортов», если они находятся в санкционных списках по Украине», – сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, передает РИА «Новости».

В ЕС опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или «оказывающие очевидную поддержку» спецоперации на Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы «золотых паспортов».

Кроме того, ЕК рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции.

В воскресенье оппозиционный латвийский журналист Григорий Нехорошев заявил, что в Латвии ужесточили процедуру продления вида на жительство, новые правила лишат «десяток тысяч человек» ВНЖ.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.

В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.

Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

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