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ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России
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Саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине.
«Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине) ухудшится», – передает РИА «Новости» слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы
Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
«Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.
Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
«Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь
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Российский предприниматель Петр Авен заявил, что не знает, как жить дальше после санкций Запада, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя и хочет оспорить введенные ограничения.
Авен заявил газете Financial Times, что его бизнес, строившийся 30 лет, «полностью разрушен», и теперь нужно «как-то начать новую жизнь», передает РИА «Новости».
«Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину (...) может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – сказал предприниматель.
Отмечается, что менее чем через 20 дней 67-летнему бизнесмену грозит высылка. Как владелец латвийского, а также российского паспорта и американской визы, у него есть варианты, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
Указывается также, что Авен собирается оспорить санкции, которые, по его словам, являются необоснованными. Предприниматель пытался найти британского адвоката, чтобы потребовать разблокировки достаточного количества замороженных средств, однако «британские юристы не хотят работать с россиянами».
Он отметил, что не возлагает надежд на какое-либо быстрое решение.
«Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», – заключил Авен.
Ранее миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции, рассказал, что вынужден собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы. В Калининграде ему предложили купить и восстановить средневековый замок.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе
Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров G7.
«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», – сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители», передает ТАСС.
Он отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.
До этого Макрон заявил, что во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
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Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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Бельгия рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями
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Пересмотр валюты в контрактах по поставкам российского газа значит, что можно пересмотреть и цены на этот ресурс, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо.
«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное – это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», – цитирует политика РИА «Новости».
Также премьер-министр Бельгии подчеркнул, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от нефти и газа из России.
«Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, – санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Политолог оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины
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«Им придется собраться за одним столом, причем с участием России, и договориться на многостороннем уровне. Иных вариантов нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Киев предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.
«Интересно, что в этом списке нет Польши. Мне кажется, официальный Киев не расценивает Польшу как серьезного игрока в сфере безопасности. Кроме того, большая часть стран из этого списка обладает ядерным оружием. Почему там оказалась безъядерная Турция? Возможно, Зеленский рассматривает Эрдогана как явного сторонника Украины, а во-вторых, Турция – это вторая армия НАТО после США», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Что касается того, согласятся эти страны на предложения Киева или нет – здесь надо смотреть на то, о каком уровне гарантий идет речь. Власти Украины боятся повторения истории с Будапештским меморандумом, который на деле оказался всего лишь декларацией о намерениях. Теперь же официальный Киев хочет видеть документ с юридическими обязательствами. А такие договоры, как правило, предусматривают ратификацию на уровне парламентов, что затрудняет их принятие», – добавил политолог.
«Также речь могла бы идти о «пакетной сделке», когда все страны-гаранты собираются вместе с Россией и договариваются на многостороннем уровне о гарантиях безопасности. Там же могут быть учтены вопросы мониторинга, верификации и иных проверок военных объектов на территории Украины, включая концентрацию войск. Там же должны быть учтены встречные гарантии для России и Донбасса», – пояснил эксперт.
«Поэтому здесь все зависит от желания украинских властей и готовности других держав учесть интересы России и соответствовать ожиданиям Москвы. Мало ли, чего еще захотят в Киеве? Вдруг они в итоге захотят подписать с Вашингтоном документ по типу Договора безопасности между Японией и США, который подразумевает размещение американских баз на территории страны? На это никто не пойдет», – заключил Кортунов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией о гарантиях безопасности. Среди прочего дипломат рассказал, что обсуждается только этот вопрос, а остальное – часть переговоров между Москвой и Киевом. По словам Кулебы, все страны положительно отнеслись к идее, однако итогового решения пока нет.
«Если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба El Pais.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в первую очередь Киеву необходимо получить гарантии безопасности, а затем на референдуме будет поднят вопрос Донбасса и Крыма.
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Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов России автотранспортом
Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провозить грузы из этих стран.
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в призыве также есть сообщение о запрете захода российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.
«Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС», – заявил Скуодис в соцсетях.
Одобрение страны хотят услышать после встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что страны Балтии обратятся с просьбой в Еврокомиссию выработать единое решение Евросоюза о закрытии морских портов для судов под российским флагом.
Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России
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Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.
«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.
«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против России для ЕС и США.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
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