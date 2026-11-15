WP: Бывший глава Nvidia Хуанг занялся поиском преемника на пост гендиректора

Tекст: Ольга Иванова

Бывший генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг после скандального ухода в отставку принимает участие в подборе своего преемника и уже связался как минимум с одним кандидатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Издание подчеркивает, что система управления в корпорации находилась в сильной зависимости от Хуанга: около 60% сотрудников подчинялись ему напрямую. Поиск нового руководителя осложняется отсутствием председателя в совете директоров и тем фактом, что оба сына экс-главы занимают высокие посты в компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу совет директоров Nvidia не подтвердил выбор агентства для поиска нового руководителя.

В пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя корпорации.

В четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.