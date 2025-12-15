Врач заявила об опасности повторного заражения после простуды через зубную щетку

Стоматолог Черношей: Использование старой щетки после простуды повышает риск заражения

Tекст: Валерия Городецкая

Черношей отметила, что во время простуды, гриппа или вирусной инфекции во рту скапливается множество патогенных микроорганизмов, которые остаются на щетке после чистки зубов, передает «Газета.Ru».

«Если после выздоровления продолжать пользоваться той же щеткой, существует риск повторного контакта с патогенами, а значит – вероятность повторного заражения», – сказала она. Особенно это касается гриппа и аденовирусных инфекций, так как вирусы могут оставаться жизнеспособными на щетке до нескольких суток.

Стоматолог развеяла популярное мнение, что достаточно просто продезинфицировать щетку кипятком или антисептиком. По ее словам, бытовые методы не всегда позволяют стерилизовать изделие полностью: нагревание ведет к деформации щетины, а антисептики не проникают во все микропросветы между волокнами.

Врач советует менять зубную щетку после каждого заболевания, причем это правило распространяется на всех переболевших членов семьи, особенно если щетки хранились вместе. Для профилактики также рекомендуется использовать индивидуальные стаканы или держатели, чтобы щетки не соприкасались друг с другом, а в период болезни уделять больше внимания гигиене рта и использовать мягкую щетку и щадящую технику чистки.

