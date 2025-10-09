Московский врач объяснил, почему грипп опаснее обычной простуды

Врач Тяжельников назвал пневмонию и менингит главными осложнениями гриппа

Грипп гораздо опаснее классических острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), так как намного чаще провоцирует серьезные осложнения – пневмонию, отит, менингит, а также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

«Главное их отличие в том, что грипп гораздо опаснее классических простуд и чаще приводит к крайне тяжелым осложнениям. Так, грипп начинается внезапно – резко повышается температура вплоть до 40 градусов и держится до недели, появляется ломота во всем теле, головная и суставная боль, слабость и озноб», – рассказал Тяжельников. Он подчеркнул, что у ОРВИ симптомы развиваются постепенно – появляется насморк или кашель, температура поднимается до 38 градусов и обычно быстро спадает.

Врач напомнил, что защищает от гриппа только вакцинация: иммунитет формируется примерно за две недели, поэтому прививку стоит сделать заранее, до начала эпидемического сезона. По его словам, среди тех, кто вовремя вакцинировался, тяжелых случаев гриппа в последние годы не наблюдалось, а среди невакцинированных пациенты ежегодно переносят тяжелое течение болезни.

Среди осложнений гриппа чаще всего встречаются пневмония (вирусная или бактериальная), бронхит, отит, гайморит, миокардит и менингит. По словам Тяжельникова, лечение пневмонии нередко требует госпитализации и применения антибиотиков.

Эксперт советует для профилактики гриппа соблюдать гигиену, регулярно проветривать помещения, поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и физической активности. При появлении подозрительных симптомов лучше сразу обратиться к врачу, чтобы начать лечение и снизить риск осложнений. Если нет возможности получить консультацию, следует обеспечить покой, изолироваться от других и пить больше жидкости.

