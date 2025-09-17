Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Попова заявила о значимом росте заболеваемости ОРВИ в России
В России фиксируется выраженное увеличение случаев ОРВИ, особенно среди школьников, для предотвращения распространения инфекции в образовательных учреждениях введены дополнительные меры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России в этом сезоне действительно заметен, сообщает ТАСС. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, основной прирост заболеваемости фиксируется среди школьников.
«Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются», – подчеркнула Попова.
Она добавила, что власти внимательно следят за ситуацией и уже реализуют комплекс профилактических мер в образовательных учреждениях. Однако существенный рост числа заболевших среди детей считается ожидаемым явлением для начала учебного года.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о двукратном росте числа заболевших ОРВИ среди школьников.
В ведомстве ранее объяснили, как отличить «стратус» от гриппа.
Врач-терапевт Марина Овсянникова рассказала о специфических признаках гриппа, которые позволяют отличить его от других острых респираторных вирусных инфекций.