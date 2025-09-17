Попова заявила о значимом росте заболеваемости ОРВИ в России

Попова: Рост заболеваемости ОРВИ в России значимый

Tекст: Мария Иванова

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России в этом сезоне действительно заметен, сообщает ТАСС. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, основной прирост заболеваемости фиксируется среди школьников.

«Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются», – подчеркнула Попова.

Она добавила, что власти внимательно следят за ситуацией и уже реализуют комплекс профилактических мер в образовательных учреждениях. Однако существенный рост числа заболевших среди детей считается ожидаемым явлением для начала учебного года.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о двукратном росте числа заболевших ОРВИ среди школьников.

В ведомстве ранее объяснили, как отличить «стратус» от гриппа.

Врач-терапевт Марина Овсянникова рассказала о специфических признаках гриппа, которые позволяют отличить его от других острых респираторных вирусных инфекций.