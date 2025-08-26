В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить «стратус» от гриппа

Tекст: Алексей Дегтярев

Всемирная организация здравоохранения в июне 2025 года определила «стратус» как новый вариант коронавируса, он не вызывает тяжелого течения болезни, чем другие подвиды «омикрона», указал Лебедев в беседе с RT.

Эксперт отметил высокую заразность варианта, что может привести к росту числа заболевших, особенно в мегаполисах. Однако уровень популяционного иммунитета остается достаточно высоким, поэтому угрозу для общественного здоровья специалист оценивает как низкую.

Клиническая картина при заражении «стратусом» напоминает классическую ОРВИ: головная боль, боли в горле, кашель, насморк, заложенность носа, умеренная лихорадка и слабость. Болезнь обычно развивается постепенно, в отличие от гриппа, где симптомы чаще возникают остро.

Особенностью «стратуса» Лебедев назвал осиплость голоса вплоть до временной его потери, что наблюдается у более чем 70% заболевших уже на первый-второй день после инфицирования. Для диагностики этого варианта коронавируса остаются эффективными существующие российские тесты.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что иммунитет после прививки от гриппа не распространяется на коронавирусные инфекции, включая новый штамм «стратус».

Инфекционист Андрей Поздняков отмечал, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.