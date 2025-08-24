Роспотребнадзор объяснил отсутствие защиты от «Стратуса» после вакцинации

Tекст: Ольга Иванова

Вакцинация от гриппа не защищает от коронавируса нового геноварианта «Стратус», передает ТАСС. Об этом официально сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что состав противогриппозных вакцин включает штаммы вируса гриппа, которые будут актуальны в предстоящем эпидемическом сезоне.

«Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус». Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них», – говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что коронавирусы относятся к совершенно иной группе вирусов и отличаются строением от вирусов гриппа. Поэтому иммунитет, формирующийся после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом, включая вариант «Стратус».

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.