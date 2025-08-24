Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?5 комментариев
Роспотребнадзор объяснил отсутствие защиты от «Стратуса» после вакцинации
Специалисты пояснили, что иммунитет после прививки от гриппа не распространяется на коронавирусные инфекции, включая новый вариант «Стратус».
Вакцинация от гриппа не защищает от коронавируса нового геноварианта «Стратус», передает ТАСС. Об этом официально сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что состав противогриппозных вакцин включает штаммы вируса гриппа, которые будут актуальны в предстоящем эпидемическом сезоне.
«Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус». Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них», – говорится в заявлении ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что коронавирусы относятся к совершенно иной группе вирусов и отличаются строением от вирусов гриппа. Поэтому иммунитет, формирующийся после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом, включая вариант «Стратус».
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.