Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

Инфекционист Поздняков назвал конец осени стартом новой волны COVID-19

Tекст: Евгения Караваева

Эксперт отметил, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности, однако очередной подъем случаев может произойти к концу осени или в начале зимы 2025 года. Главным фактором он назвал появление новых штаммов вируса и снижение коллективного иммунитета, передает РИА «Новости».

«Следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», – заявил Поздняков. По его словам, прогнозировать точные сроки сложно из-за легкого течения болезни у большинства и частого обращения пациентов за амбулаторной помощью.

Врач добавил, что пик заболеваемости обычными ОРВИ традиционно приходится на осень, а рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы, а взрослые – на работу. Скученность людей способствует распространению вирусов. Ожидается, что подъем заболеваемости гриппом произойдет с октября по декабрь 2025 года, а новый всплеск возможен весной 2026 года.

В качестве профилактики Поздняков советует делать прививку от гриппа в сентябре – начале октября, использовать маски и антисептики при необходимости и поддерживать иммунитет.

Напомним, в мае в Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.