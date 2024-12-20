Politico: Украинского министра обороны уличили в проблемах с закупками вооружений

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Украины Рустем Умеров сталкивается с критикой из-за проблем с оборонными закупками, что может подорвать способности страны снабжать войска оружием и боеприпасами, пишет Politico.

Украинский парламент требует от Умерова объяснить, почему тысячи неисправных минометных снарядов были произведены местной компанией и направлены на фронт. Также требуют разъяснений по поводу перевода заказа на 553 млн евро на закупку снарядов от главного агентства по оборонным закупкам к польскому посреднику для Государственной пограничной службы.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк высказалась в Facebook*, задавая вопрос: «Что это, если не саботаж и откат реформ?». Она отметила, что министерство обороны имело более года на реформирование системы закупок, но несмотря на усилия, остаются нерешенные вопросы.

В министерстве возражают, утверждая, что контракт с Польшей был заключен для диверсификации поставок, и дефекты в снарядах составляют лишь небольшую часть от общего производства.

Кроме того, украинский депутат Ярослав Железняк обвинил польскую компанию PHU Lechmar в несоблюдении ранее заключенных контрактов на поставку снарядов. Однако пограничники утверждают, что сотрудничают с Lechmar уже три года, и эта компания, сертифицированная НАТО, выполняет свои обязательства. Lechmar в ответ назвала обвинения ложными и оскорбительными, подчеркивая, что они выступают посредниками для Украины в тех странах, где запрещены поставки оружия в зоны конфликтов.

Министерство обороны настаивает на прозрачности в закупках и сообщает, что создано два агентства для их управления: Государственный тыловой оператор, занимающийся нелетальными товарами и услугами, и Агентство оборонных закупок, ответственное за оружие и боеприпасы. Несмотря на усилия по устранению посредников и коррупционных рисков, процесс закупок замедлился, отмечает издание.

Осенью сообщалось, что Минобороны Украины потратило все предназначенные на закупку дронов деньги.

В прошлом году Минобороны Украины решило перейти на систему закупок НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30 стран Запада, включая США, Британию, Германию и Данию, активно поставляют Украине военную продукцию, что значительно увеличивает объемы помощи Киеву, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.