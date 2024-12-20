Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Украинского министра обороны уличили в проблемах с закупками вооружений
Politico: Украинского министра обороны уличили в проблемах с закупками вооружений
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могут подорвать усилия по снабжению ВСУ, пишет Politico.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сталкивается с критикой из-за проблем с оборонными закупками, что может подорвать способности страны снабжать войска оружием и боеприпасами, пишет Politico.
Украинский парламент требует от Умерова объяснить, почему тысячи неисправных минометных снарядов были произведены местной компанией и направлены на фронт. Также требуют разъяснений по поводу перевода заказа на 553 млн евро на закупку снарядов от главного агентства по оборонным закупкам к польскому посреднику для Государственной пограничной службы.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк высказалась в Facebook*, задавая вопрос: «Что это, если не саботаж и откат реформ?». Она отметила, что министерство обороны имело более года на реформирование системы закупок, но несмотря на усилия, остаются нерешенные вопросы.
В министерстве возражают, утверждая, что контракт с Польшей был заключен для диверсификации поставок, и дефекты в снарядах составляют лишь небольшую часть от общего производства.
Кроме того, украинский депутат Ярослав Железняк обвинил польскую компанию PHU Lechmar в несоблюдении ранее заключенных контрактов на поставку снарядов. Однако пограничники утверждают, что сотрудничают с Lechmar уже три года, и эта компания, сертифицированная НАТО, выполняет свои обязательства. Lechmar в ответ назвала обвинения ложными и оскорбительными, подчеркивая, что они выступают посредниками для Украины в тех странах, где запрещены поставки оружия в зоны конфликтов.
Министерство обороны настаивает на прозрачности в закупках и сообщает, что создано два агентства для их управления: Государственный тыловой оператор, занимающийся нелетальными товарами и услугами, и Агентство оборонных закупок, ответственное за оружие и боеприпасы. Несмотря на усилия по устранению посредников и коррупционных рисков, процесс закупок замедлился, отмечает издание.
Осенью сообщалось, что Минобороны Украины потратило все предназначенные на закупку дронов деньги.
В прошлом году Минобороны Украины решило перейти на систему закупок НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30 стран Запада, включая США, Британию, Германию и Данию, активно поставляют Украине военную продукцию, что значительно увеличивает объемы помощи Киеву, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ