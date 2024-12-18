Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Герасимов заявил о поставках военной продукции Украине более чем 30 странами Запада
Более 30 стран Запада, включая США, Британию, Германию и Данию, активно поставляют Украине военную продукцию, что значительно увеличивает объемы помощи Киеву, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
По его словам, западные страны, в числе которых США, Британия, Германия и Дания, осуществляют поставки продукции военного назначения Украине, передает ТАСС.
Герасимов отметил, что в настоящее время более 30 государств участвуют в этих поставках, особо подчеркнув значительную роль США и их союзников в увеличении объемов помощи Киеву.
По словам начальника Генштаба, совокупная финансовая помощь Украине со стороны западных стран составляет около 350 млрд долларов, из которых около 170 млрд долларов направлены непосредственно на военные нужды. Он подчеркнул, что эта поддержка является значимым вкладом в военные действия на Украине.
Ранее Герасимов заявил, что Россия будет принимать все необходимые меры против угроз безопасности, используя целесообразное оружие, и отметил, что порог ядерного сдерживания не ограничен международными обязательствами страны.