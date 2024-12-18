Герасимов: Россия на угрозы безопасности применит оружие, которое сочтет целесообразным

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия предпримет все необходимые меры для защиты своей безопасности, передает ТАСС.

Герасимов на брифинге для военных атташе заявил, что в ответ на угрозы Россия применит то оружие, которое сочтет нужным.

«На любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», – сказал он.

Герасимов подчеркнул, что порог применения ядерного оружия в российской доктрине выше, чем в документах США. При этом он отметил, что порог ядерного сдерживания России не определяется международными обязательствами, а зависит от необходимости удержания агрессора.

Также Герасимов рассказал, что многие страны начали задумываться над адекватными мерами реагирования на выход США из соглашений по контролю над вооружениями. Он напомнил, что США разрушили все ключевые соглашения с 2002 года, что провоцирует гонку вооружений.

По его словам, США стремятся развивать новые разрушительные вооружения, в том числе ракеты средней и меньшей дальности.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты и затем пугают свое население «российской угрозой», как это было в случае с обсуждением на Западе возможности ввода войск на Украину.