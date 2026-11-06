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    У Франции закончились деньги на социализм
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик США начал патрулирование у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик ведет патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился к Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Полет проходит над территорией Польши вдоль южной границы российского региона.

    Самолет Artemis II переоборудован из бизнес-джета компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II также пролетел вдоль границ Калининградской области.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    В прошлом месяце шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen заметили над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    5 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров

    Дмитриев опроверг данные FT об изменении маршрута отправленных в США танкеров

    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщение газеты Financial Times об изменении маршрутов танкеров, которые направились в США в рамках дизельной сделки.

    Дмитриев назвал публикацию британского издания фейком, пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в соцсети. «Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему в FT так много фейковых новостей?» – написал глава РФПИ, комментируя публикацию Financial Times об изменении маршрутов судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об уверенности в нахождении покупателей для отправленного в рамках договоренностей с США российского дизельного топлива и отказался публично обсуждать коммерческие нюансы поставок.

    В прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизельного топлива.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    6 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Трамп назвал плохим закон о запрете разгрузки российских танкеров в США

    Трамп пообещал разобраться с запретом на прием танкеров из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну и назвал плохим якобы действующий с 2022 года запрет.

    Глава американской администрации подверг критике запрет на разгрузку российских танкеров в американских портах, передает РИА «Новости».

    «Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно», – сказал Трамп в ответ на вопрос об идущем в Соединенные Штаты танкере с российским дизельным топливом.

    Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута в октябре между президентами России и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об изменении маршрутов направляющихся в США танкеров.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    В среду губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов терминалов региона о суровых санкциях в случае приема топлива из России.

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    5 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД сообщил о внимательном наблюдении за итогами выборов в США

    Захарова: Москва внимательно наблюдает за итогами выборов в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва внимательно следит за подведением итогов промежуточных выборов в Конгресс США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Конечно, мы внимательно отслеживаем подведение итогов голосования в Конгрессе США, которое завершилось убедительной победой представителей Демократической партии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, новые политические расклады в Сенате и Палате представителей окажут значительное влияние на все сферы жизни Соединенных Штатов и отразятся на международных делах.

    На промежуточных выборах американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По предварительным данным, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс сделало министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    Политолог Владимир Корнилов указал на отсутствие перспектив резкой перестройки отношений Вашингтона с Киевом или Москвой.

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах поставила под угрозу отмены строительство дорогостоящих американских атомных линкоров.

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    6 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова: США выкупили права на «Сибирского цирюльника» для отмены показа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что около 20 лет назад Соединенные Штаты выкупили права на прокат фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в Латинской Америке с целью не допустить его показа.

    Представители США использовали коммерческие механизмы в политических целях, чтобы заблокировать показ картины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    «Оказывается, представители Соединенных Штатов Америки приехали к прокатчикам в эти самые страны как раз латиноамериканского региона, заплатили деньги не для того, чтобы самим показать картину в этих странах и заработать на этом, а для того, чтобы, заплатив деньги, эту картину не показывали», – сказала Захарова на марафоне «Знание. Единство».

    Она пояснила, что прокатчики в одной из стран региона планировали премьеру фильма, однако показ постоянно откладывался. В результате выяснилось, что американские представители просто перекупили права. По словам дипломата, инцидент произошел около 20 лет назад, когда в отношении Москвы еще не вводилось санкций.

    Несмотря на подобные попытки отмены российской культуры, кинодипломатия и гуманитарные связи с государствами Латинской Америки продолжают активно развиваться, резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее в четверг Захарова заявила, что попытки Запада отменить классическую русскую литературу привели к обратному эффекту и повысили ее популярность.

    Накануне директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о продолжении политики отмены русской культуры на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил отвечать на западные русофобские законы языком военного сдерживания.

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    6 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Замглавы МИД Панкин назвал власти США прагматиками

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты проявили прагматичный подход при заключении дизельной сделки, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

    «Соединенные Штаты тоже нам не самые большие друзья, скажем так: вы видите, как закручиваются санкционные гайки, – но они прагматики», – приводит слова Панкина ТАСС.

    По его мнению, в Вашингтоне осознают, что «какие-то вещи надо делать вопреки даже своему желанию их не делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения Financial Times о смене курса танкеров, направленных в США в рамках дизельной сделки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей по поставкам российского дизельного топлива.

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    6 ноября 2026, 07:35 • Новости дня
    Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.

    Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.

    На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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