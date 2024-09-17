Минобороны Украины потратило все предназначенные на закупку дронов деньги

Украинский журналист: Минобороны Украины потратило все деньги, предназначенные на закупку дронов

Tекст: Константин Сергеев

«Почему агентство оборонных закупок не закупает «Мавики»? Оказалось, по данным источника в Минобороны, закончены сроки выполнения контрактов в августе. Как оказалось, правительство Украины не выделяет средства, чтобы приобретать основной дрон армии – самый массовый, «Мавики», – приводит ТАСС слова Юрия Бутусова.



Ситуация для ВСУ осложнилась тем, что правительство Украины раскидало функции покупки БПЛА между министерствами и забрало средства на их приобретение у муниципальных образований.

В итоге «на батальон, на бригаду» сейчас закупают всего по три «Мавика» на месяц, хотя это минимальный суточный расход. Бутусов констатирует критическую ситуацию сейчас и предрекает в ноябре-декабре «большой провал».

Ранее в понедельник сообщалось, что за сутки над Брянской областью сбиты восемь беспилотников, над Курской – еще один.