Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?3 комментария
Минобороны Украины потратило все предназначенные на закупку дронов деньги
Украинский журналист: Минобороны Украины потратило все деньги, предназначенные на закупку дронов
Министерство обороны Украины испытывает острую нехватку средств, выделенных на закупку беспилотников «Мавик». Об этом заявил украинский журналист и экс-советник военного ведомства Юрий Бутусов.
«Почему агентство оборонных закупок не закупает «Мавики»? Оказалось, по данным источника в Минобороны, закончены сроки выполнения контрактов в августе. Как оказалось, правительство Украины не выделяет средства, чтобы приобретать основной дрон армии – самый массовый, «Мавики», – приводит ТАСС слова Юрия Бутусова.
Ситуация для ВСУ осложнилась тем, что правительство Украины раскидало функции покупки БПЛА между министерствами и забрало средства на их приобретение у муниципальных образований.
В итоге «на батальон, на бригаду» сейчас закупают всего по три «Мавика» на месяц, хотя это минимальный суточный расход. Бутусов констатирует критическую ситуацию сейчас и предрекает в ноябре-декабре «большой провал».
Ранее в понедельник сообщалось, что за сутки над Брянской областью сбиты восемь беспилотников, над Курской – еще один.