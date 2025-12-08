Производство водки в России снизилось на 5,5% за 11 месяцев

Tекст: Ольга Иванова

Производство водки в России за январь-ноябрь 2025 года снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 69,5 млн декалитров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные заводы также уменьшили объем продукции – на 15,9%, до 7,5 млн декалитров, а выпуск ликероводочных изделий, напротив, вырос на 8,7% и достиг 17,5 млн декалитров.

В целом производство крепких спиртных напитков (с содержанием спирта выше 9 градусов) за 11 месяцев составило 104 млн декалитров, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом винодельческая отрасль показала рост: выпуск виноградных вин увеличился на 11,6%, до 33,3 млн декалитров, а игристых вин – на 8,2%, до 17,1 млн декалитров.

Заметно сократилось производство напитков с виноградом, не содержащих этилового спирта – до 57,9 тыс. декалитров с 199,4 тыс. декалитров, а аналогичная продукция с этиловым спиртом – до 19,5 тыс. декалитров с 47,1 тыс. декалитров. Выпуск плодовой алкогольной продукции снизился до 1,6 млн декалитров по сравнению с 5,6 млн декалитров годом ранее.

Кроме того, резко упало производство слабоалкогольных напитков: за 11 месяцев произведено лишь 1,3 млн декалитров против 9,6 млн декалитров за аналогичный период прошлого года. В итоге общий объем производства алкогольной продукции в России, за исключением пива, сидра и медовухи, снизился на 6,7% – до 158,5 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль отметил снижение выпуска водки в России на 13,2% за первые пять месяцев 2025 года. Производство шампанского выросло почти на 18% за тот же период.

В первом квартале 2025 года на рынке алкогольных напитков наблюдалось снижение продаж большинства категорий. Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 12,3%. Общий объем алкогольной продукции сократился на 14,7%.