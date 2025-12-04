Макрон призвал Китай строить заводы и создавать рабочие места в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макрон призвал создать условия для того, чтобы китайские компании инвестировали в европейскую экономику и способствовали созданию новых производств и рабочих мест, пишет ТАСС.

Французский лидер заявил, что Европа должна реформироваться для повышения конкурентоспособности и увеличения инвестиций.

Он подчеркнул: «Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места».

Си Цзиньпин в ходе переговоров с Макроном отметил, что Китай готов работать с Францией ради совместного формирования мирного и взаимовыгодного будущего. По его словам, целями сотрудничества являются содействие общему развитию, создание мира и непрерывное движение к построению человеческого сообщества с единой судьбой.

Глава КНР также сообщил, что Китай продолжит расширять открытость и доступ на свой рынок, что, по его мнению, создаст широкие перспективы для развития практического сотрудничества с Францией. Си Цзиньпин отметил, что во время 15-й пятилетки Китай намерен запустить высококачественное развитие экономики через углубление реформ, активную реализацию стратегии расширения внутреннего спроса и рациональное управление промышленными цепочками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин поддержал стремление Евросоюза к стратегической автономии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы на мировой арене.

Ранее отмечалось, что европейские страны планируют использовать экономические меры давления на Китай в случае необходимости.