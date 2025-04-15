Продажи алкоголя в России упали в первом квартале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, которые передает «Интерфакс», в России в первом квартале 2023 года наблюдалось значительное снижение продаж большинства алкогольных напитков. Продажи водки упали на 7,2% и составили 17 млн декалитров, а коньяка – на 12,6%, до 3,1 млн декалитров. В то же время ликероводочные изделия были в плюсе: продажи выросли на 12,3% и составили 4,2 млн декалитров.

Общий объем проданных спиртных напитков за первый квартал составил 27,7 млн декалитров, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В винодельческой отрасли также зафиксировано снижение: продажи виноградных вин снизились на 2% (до 12,98 млн декалитров), игристых вин – на 4,9% (до 5,1 млн декалитров), и ликерных вин – на 8,8% (до 266,7 тыс. декалитров).

Интерес к виноградосодержащим напиткам с этиловым спиртом также уменьшился: их было продано на 9,1% меньше – 385,7 тыс. декалитров, а аналогичных напитков без этилового спирта – в 2,5 раза меньше, всего 66,9 тыс. декалитров. Особенно заметной оказалась динамика в секторе слабоалкогольных напитков, где продажи упали в 9,3 раза и составили 490,8 тыс. декалитров.

Всего в первом квартале было реализовано 48,9 млн декалитров алкогольной продукции, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, что на 14,7% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изменили правила проверки на алкоголь в России. Губернатор Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя. Также сообщалось о нехватке ягод для производства настоек в России.