Губернатор Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя

Филимонов заявил о возможных изменениях ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Газете.Ru» рассказал о возможных изменениях в правилах продажи алкоголя.

В регионе действуют одни из самых строгих ограничений в России. Филимонов отметил, что после оценки эффективности этих мер планируется рассмотреть возможность как их ослабления, так и усиления, в зависимости от результатов.

Филимонов подчеркнул, что введенные ограничения не следует сравнивать с «сухим законом» советского периода, так как в Вологодской области продажа спиртных напитков не полностью запрещена. С начала марта алкоголь можно приобретать по будням лишь в течение двух часов в день – с 12.00 до 14.00. В выходные, праздничные дни, а также в барах и ресторанах ограничения не действуют. Он назвал такие меры «сбалансированной работой по точечному ограничению продажи алкоголя».

Сам Филимонов рассказал, что не употреблял алкоголь на протяжении десяти лет, но не видит ничего плохого в его умеренном потреблении.

Филимонов заявил, что для сохранения репродуктивного здоровья народа необходимы ограничения на продажу алкоголя и обсуждение недопустимости абортов.

Московская областная Дума рассмотрит закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, выходящих дверью во дворы многоквартирных домов, с 1 сентября.

Депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в отдельных специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет.

