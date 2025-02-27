Российский оружейник объяснил поддержку идеи вологодского губернатора в борьбе с абортами

Оружейник Лобаев: Вологодский губернатор взвалил на себя ответственность в сложном вопросе абортов

Tекст: Андрей Резчиков

«Я не знаю, насколько Филимонов хороший губернатор, но для меня это человек, который взвалил на себя ответственность в сложном вопросе. Он ведь понимает, что настроит против себя сторонников абортов. Но кто-то должен был поставить вопрос запрета абортов, и Филимонов в числе первых двигает эту тему на официальном уровне», – считает отец шестерых детей Владислав Лобаев, основатель одного из первых российских частных оружейных предприятий-производителей спортивного и специального снайперского оружия Lobaev Arms.

«Я противник абортов не потому, что хайпую на этой теме, а всей своей жизнью доказываю, что дети – это счастье. Я поддержал Филимонова, потому что считаю этот вопрос важнейшим. Если его не решить, то России скоро вообще не будет. Аборт, с духовной точки зрения, должен быть приравнен к убийству», – добавил Лобаев.

Собеседник напомнил, что в России образовалась «демографическая яма», причины которой – не только «пьянство, но и отказ общества от жизни по божьим заповедям». «В итоге общество докатилось до того, что стало убивать самое дорогое, что у него есть – своих детей. И более того, крайне негативно реагирует и встает на дыбы, когда аборт называют убийством», – отметил Лобаев.

По его словам, негативные тенденции относительно рождаемости должны меняться снизу, но раз этого не происходит, то инициатива исходит от властей и церкви.

«Главное здесь – это возвращение нравственности, начиная с самых ранних стадий образования, чуть ли не с детского сада», – подчеркнул Лобаев. – «Это чем-то должно напоминать советскую систему, которая занималась моралью, но уже с привлечением церкви. Эта система не может быть антирелигиозной, как во времена СССР. Но поскольку движения снизу не начинается из-за духовно-нравственных проблем, общество к этому еще не готово, то государство должно взять на себя инициативу прекратить процесс убивания собственного населения».

В случае введения официальных ограничений на продажу алкоголя и на аборты возникают риски появления черного рынка услуг. По мнению собеседника, подобная деятельность должна быть уголовно наказуема.

«Раз государство встает на праведный путь, то нужно действовать четко, жестко и последовательно. Черный рынок абортов должен быть исключен уголовным способом. Также нужно жестко пресекать коррупционные схемы по выдаче женщинам липовых справок о прерывании беременности по медицинским показаниям и о заниженных сроках беременности», – полагает Лобаев.

На этой неделе губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе.

«Темп снижения населения Вологодской области в течение последних пяти лет превышает 3,4% при среднероссийском уровне в 0,4%. Самый русский регион России вымирает. В год теряем уже больше 8,5 тыс. человек, в первую очередь трудоспособного возраста. При этом сокращается и численность женщин детородного возраста – за последние 10 лет почти на 50 тыс. человек», – пишет Филимонов в своем Telegram-канале.

Необходимым условием сохранения и защиты репродуктивного здоровья народа губернатор назвал принятие закона об ограничении продажи алкоголя и широкое общественное обсуждение недопустимости абортов. «Только за прошлый год регион потерял 1505 потенциальных беременностей по желанию женщины. Берем на контроль каждый случай аборта», – подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций: «Мы призываем полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности». Исключения, по мнению губернатора, возможны при наличии медицинских противопоказаний и в случаях возникновения беременности «после преступных действий в отношении женщин».

О планах Филимонова провести совещание по запрету абортов стало известно в начале февраля.