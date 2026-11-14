  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над регионами России
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    14 ноября 2026, 08:25 • Новости дня

    Швейцария допустила экспорт оружия в 36 стран в случае вооруженных конфликтов

    Швейцария задумалась над поставками оружия в 36 стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Швейцарии надеются утвердить поправки к закону, допускающие экспорт вооружений в 36 стран даже при их участии в вооруженных конфликтах, заявила официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Франсуаза Чанц.

    Поправки будут вынесены на референдум 29 ноября. Речь идет о 36 странах с аналогичными швейцарским режимами экспортного контроля, передает ТАСС.

    «Разрешать планируется экспорт военного имущества, которое не дает соответствующей стороне в данном конфликте военного преимущества», – пояснила Чанц.

    В ведомстве пояснили, что действующий закон о военных материалах выходит за рамки требований закона о нейтралитете, а ревизия возвращает его к этим рамкам.

    Чанц добавила, что поправки не предполагают автоматизма: заявки будут рассматриваться индивидуально.

    В перечень из 36 стран входят в том числе Германия, Франция, США, Канада и Япония. Новые правила также смягчают условия реэкспорта швейцарского оружия. В Берне допускают, что европейские страны могут в дальнейшем передать закупленное вооружение Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета.

    Также в Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов.

    Кроме того, Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину.

    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

    Комментарии (6)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 03:02 • Новости дня
    ВС России подготовили плацдарм для наступления у Красноармейска вне ДНР

    ВС России заняли рубежи у Красноармейска для продвижения за ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для дальнейшего наступления у Красноармейска.

    Российские бойцы готовят плацдарм для наступления за пределами Донецкой Народной Республики у Красноармейска.

    «С начала текущей недели юго-западнее и западнее Красноармейска наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции и в целом подготавливают уже плацдарм для дальнейшего продвижения за пределами Донецкой Народной Республики», – рассказал Марочко ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреливали многоэтажки из танка при отступлении из Красноармейска. Российские саперы нашли схрон с боеприпасами ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке.


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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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