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Швейцария допустила экспорт оружия в 36 стран в случае вооруженных конфликтов
Швейцария задумалась над поставками оружия в 36 стран
Власти Швейцарии надеются утвердить поправки к закону, допускающие экспорт вооружений в 36 стран даже при их участии в вооруженных конфликтах, заявила официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Франсуаза Чанц.
Поправки будут вынесены на референдум 29 ноября. Речь идет о 36 странах с аналогичными швейцарским режимами экспортного контроля, передает ТАСС.
«Разрешать планируется экспорт военного имущества, которое не дает соответствующей стороне в данном конфликте военного преимущества», – пояснила Чанц.
В ведомстве пояснили, что действующий закон о военных материалах выходит за рамки требований закона о нейтралитете, а ревизия возвращает его к этим рамкам.
Чанц добавила, что поправки не предполагают автоматизма: заявки будут рассматриваться индивидуально.
В перечень из 36 стран входят в том числе Германия, Франция, США, Канада и Япония. Новые правила также смягчают условия реэкспорта швейцарского оружия. В Берне допускают, что европейские страны могут в дальнейшем передать закупленное вооружение Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета.
Также в Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов.
Кроме того, Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину.