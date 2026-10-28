Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

Tекст: Вера Басилая

Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

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