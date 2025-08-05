Немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальный документ, датированный началом мая, после приобретения в июне производителя самолетов Grob Aircraft SE Helsing получит возможность создавать не только программное обеспечение, но и интегрированное оборудование, передает ТАСС.

В документе отмечается, что таким образом компания сможет конкурировать за заказы на беспилотные боевые системы массой в несколько тонн, которые смогут перевозить тяжелое вооружение. Газета подчеркивает, что сейчас ни один европейский производитель не выпускает подобные беспилотники. В самой Helsing отказались комментировать публикацию, однако один из руководителей, Гундберт Шерф, заявил: «Мы не только сохраним существующий бизнес Grob Aircraft, но и расширим его».

Как уточняет Handelsblatt, у Helsing есть тесные связи в политических кругах. В частности, Гундберт Шерф ранее был советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она возглавляла министерство обороны Германии. Газета предполагает, что компания может рассчитывать на крупный заказ от Минобороны ФРГ, поскольку бундесвер имеет право закупать подобные системы без конкурса, если это требуется для обеспечения национальной безопасности.

Helsing базируется в Мюнхене и занимается созданием беспилотников и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности вооружений и управления на поле боя. В конце 2023 года компания официально объявила о планах приступить к производству дронов.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Германии намерены обзавестись новыми ударными беспилотниками, способными преодолевать свыше одной тысячи километров, что позволит поражать цели в глубоком тылу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии прошли массовые протесты против размещения американских ракет. Немецкие политики выразили сомнения в необходимости закупки истребителей F-35. В экспертных кругах отметили рост легкомысленного милитаризма в немецком обществе.