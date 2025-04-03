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    Германию охватил легкомысленный милитаризм

    @ imago-images/Global Look Press

    3 апреля 2025, 17:00 Мнение

    Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

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    Несколько дней назад СМИ сообщили, что Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей. Мы не знаем, конечно, каков реальный потенциал этого соединения, но по информации германского министерства обороны вблизи Вильнюса официально введена в строй 45-я бронетанковая бригада бундесвера. Однако даже самые скромные масштабы имеют все признаки провокации, за которой стоит сочетание тактической безответственности и стратегического легкомыслия.

    Первое делает ситуацию более опасной – не в результате изощренного планирования, а просто, как говорят, «по глупости». Второе ставит саму Германию в положение, с последствиями которого она справиться не может пока даже теоретически. Реальной милитаризации Германии никто не допустит. Хотя мнимая, по типу того, что происходит сейчас, может привести к опасным последствиям буквально на пустом месте.

    Германия, как и вся Европа, опасна не силой, а слабостью – писать и говорить об этом приходилось за последние годы уже много раз. Такие феномены редко случались в истории международной политики. Но они бывали. Главная проблема европейцев и их государственных деятелей – отсутствие у них образа будущего. А если нет понимания, каким хочется видеть завтрашний день, то все убывающие силы направлены на то, чтобы бесконечно продлевать день вчерашний.

    Германия в этом отношении – Европа в кубе, получавшая максимум наслаждений от того порядка вещей, который становится частью прошлого. И достаточно потерянно наблюдающая за происходящим вокруг. Реагирует она на это в основном истерически. Уже не пытаясь особенно скрыть раздражение под маской уверенности в себе, к которой все так привыкли за 30 лет после холодной войны.

    Проявлениями истерической реакции является современная мода на милитаризацию. Хотя она происходит из еще одного мощного источника: распоряжения финансами граждан, включая то, что они смогут заработать в будущем. Здесь политикам в Германии, как и остальной Европе, нужно несколько вещей.

    Во-первых, получить новый повод для бесконтрольных трат действительно больших денег. Вкус к этому занятию они приобрели в период пандемии коронавируса. А поскольку Германия, как ни крути, самая богатая страна Европы, то и возможностей для коррупции на новом «модном» направлении траты госбюджета тут намного больше.

    Во-вторых, уже полтора десятка лет для всех очевидно: граждане европейских стран новых поколений будут жить хуже, чем их родители. По целому ряду объективных причин, включая рост потребления в остальном мире, стагнацию европейской социальной и экономической модели и кризис принятой на Западе модели капитализма. Для того, чтобы удерживать власть, политикам нужно объяснять избирателям: в будущем ничего хорошего их не ожидает. Но сделать это как в Британии, где люди всегда покорно терпят лишения, невозможно. Сказать избирателям, что провалились политики или вся система, тоже нельзя, потому что тогда надо придумывать, что делать дальше. А свежих идей вообще нет.

    Угроза со стороны России становится идеальным способом объяснить людям, почему им предстоит меньше есть.

    Классический пример – заклинания на тему того, что Европа должна платить за свою безопасность. Американский экономист Джефри Сакс совершенно правильно сказал в недавнем интервью, что политиков, рассуждающих о вероятном нападении России на Европу, нужно отправить к психиатру. Этого, однако, никто не делает.

    Германские СМИ все более активно «качают» тему военной угрозы с востока. Просто потому, что нет других поводов всерьез требовать от Европы «платить за безопасность»: с какой, собственно говоря, стати европейцам вообще нужно это делать, если никто в мире на них нападать не собирается? Но заплатить они должны: своим и американским промышленникам и политикам со всей их обслугой в СМИ и неправительственных организациях.

    И наконец, последствия длительной европейской рецессии начали ощущаться даже в Германии. Эта страна всегда больше всех брала у объединенной Европы, но и давать должна была побольше, чем, например, Франция. Теперь в Берлине хотят получать от своего участия в Евросоюзе прежнюю выгоду, но уже не делиться со своими обобранными соседями в Греции, Португалии или Испании. Лучший способ для этого – придумать повод оставить деньги внутри немецкой экономики по причине неких чрезвычайных обстоятельств.

    Кампания ведется сейчас настолько энергичная, что неравнодушные наблюдатели действительно думают – германские политики готовят свой народ к большой войне с Россией.

    Для всего этого находятся самые легкомысленные политические решения. Ведь германские политики больше всех в Европе привыкли жить под плотной опекой США. Вашингтон годами следил там не только за тем, что думают местные политики, но могут ли они вообще мыслить за пределами простейших формул преданности трансатлантическому союзу. 

    Но никто объяснять степень ошибочности действий Берлина не спешит. Более того, остальные европейцы дружно толкают Германию дальше в сторону милитаризации. Даже если она будет иметь несколько фальшивый или комедийный оттенок. Причина проста: за более чем 20 лет после создания зоны евро, где Берлин исполняет главную роль, немцы всех уже очень сильно «достали». Но сказать им это прямо никто, кроме поляков, не может – снимут с и так ограниченного довольствия. В итоге Франция, Италия или Испания, не говоря уже об остальных, дружно толкают Германию под автобус дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

    Европа – это еще и сборище конкурентов, изображающих дружбу, но готовых подставить соседа при первой возможности. И тем более там готовы всячески поощрять самого сильного в том, что в перспективе приведет к его ослаблению. К делу подключились британцы, внезапно вспомнившие, что они тоже Европа. И также сладкими голосами поощряют Берлин в том, чтобы правительство там больше брало у своих граждан на военные расходы. Для них идеалом было бы вообще разорить Германию дотла в пожаре новой холодной войны против России.

    Американцев это тоже устраивает – больше немцы решат потратить на вооружения, больше им придется купить в США. Для этого, в числе прочего, в НАТО проводится стандартизация вооружений. Париж поддакивает, поскольку сам особенно тратиться на оборону не собирается: даже киевскому режиму французы помогли меньше всех крупных по размеру стран Запада.

    Но ни одна из причин ползучей милитаризации Германии, или разговоров о ней, не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Тогда рухнула вся система власти, в стране царил хаос, а по улицам бродило невероятное количество безработных и ветеранов войны. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к неприятностям.

    Сложно сказать, на какие авантюры могут решиться правительства бывших прибалтийских республик СССР в условиях, когда американцам становится до них меньше дела. И немецкие военные там – это уже заложники ситуации, развитие которой Германия не может контролировать. В Берлине оценить вероятные угрозы сами не могут – разучились за последние десятилетия думать.

    Вот и получается такой легкомысленный милитаризм. Без серьезных намерений и реальных возможностей принести всем зло, но с массой рисков в том, что касается побочных последствий. Как это часто бывает при легкомысленном и глупом поведении.

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