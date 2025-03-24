Politico: Коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик

Tекст: Дмитрий Зубарев

Коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями, сообщает Politico. Новое правительство во главе с консерватором Фридрихом Мерцем начало переговоры с социал-демократами, согласившись на значительные заимствования для укрепления военной и инфраструктурной мощи страны. Однако этот шаг вызвал недовольство внутри консервативного лагеря, который требует уступок в таких вопросах, как миграция и социальные выплаты.

Изначально Мерц, известный приверженностью к финансовой дисциплине, пошел на исторический компромисс, который был легко принят Социал-демократической партией (СДПГ). Однако это решение ослабило его позиции в переговорах, поскольку теперь социал-демократы не имеют стимула идти на уступки. «Это явное поражение консерваторов в начале коалиционных переговоров», – заявил Йоханнес Винкель, лидер молодежной организации консерваторов.

Проблемы Мерца усугубляются тем, что он не может рассчитывать на коалицию с правой партией «Альтернатива для Германии» (AfD), которая стремится использовать ситуацию в свою пользу. В то же время социал-демократы не намерены уступать в вопросах защиты социальных льгот и прав работников. «Мы не будем играть в игру, где консерваторы требуют плату за свои уступки», – отметил Ларс Кастеллуччи, депутат от СДПГ.

Особую сложность вызывают разногласия по поводу миграционной политики. Мерц обещал усилить пограничный контроль и отказаться от приема нелегальных мигрантов, но СДПГ считает, что это противоречит законам ЕС и может навредить отношениям с соседями. Предложение о лишении гражданства за экстремизм также вызывает критику со стороны социал-демократов, опасающихся, что оно будет несправедливо направлено против лиц с двойным гражданством. В результате переговоры затягиваются, вызывая опасения по поводу сроков формирования нового правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц достиг согласия с партией зеленых по пакету фискальных реформ. Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. Отмечалось также, что германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.